Tokyo finit en nette hausse

Données financières ( JPY) CA 2018 723 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 183 Mrd Trésorerie 2018 759 Mrd Rendement 2018 2,10% PER 2018 27,92 PER 2019 25,22 VE / CA 2018 6,42x VE / CA 2019 5,97x Capitalisation 5 398 Mrd

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 30 660 JPY Ecart / Objectif Moyen 16%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Yoshiharu Inaba Chairman & Chief Executive Officer Kenji Yamaguchi President, COO & Representative Director Yoshihiro Gonda CFO, Representative Director & Vice President Hiroyuki Uchida Representative Director, CTO & Vice President Katsuo Kohari Director & Senior Managing Executive Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FANUC CORP -3.87% 50 281 ATLAS COPCO AB 0.34% 50 466 ROPER TECHNOLOGIES 6.85% 28 083 SANDVIK 9.74% 23 510 STANLEY BLACK & DECKER -10.51% 23 403 PARKER HANNIFIN -11.89% 22 948