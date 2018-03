Fashion B Air : FASHION BELAIR: Résultats semestriels 2017-18 Redressement de la rentabilité

En M€

Données non auditées Au 30/09/2017

(6 mois) Au 30/09/2016

(6 mois) Chiffres d'affaires 5,00 5,19 Résultat d'exploitation (0,02) (1,20) Résultat courant (0,02) (1,37) Résultat exceptionnel (0,06) 0,99 Résultat Net (0,08) (0,38)

A l'issue de son 1er semestre 2017-18 (du 1er avril au 30 septembre 2017), Fashion Bel Air a réalisé une chiffre d'affaires de 5,00 M€ contre 5,19 M€ à la même période de l'exercice précédent, soit une légère baisse de 3,7%.

L'évolution de l'activité, plus rentable, tient compte d'un périmètre de boutiques rationalisé et d'une maîtrise accrue de la politique de déstockage.

Conformément à sa stratégie de marque, Fashion Bel Air a poursuivi la rationalisation de son réseau de boutiques en propre en ouvrant des points de vente stratégiques dans les quartiers chics des principales métropoles nationales et en se séparant des emplacements les moins rentables. La société a ainsi ouvert au cours de ce premier semestre, une nouvelle adresse parisienne située avenue Kléber dans le 16ème arrondissement et une boutique à Marseille.

A périmètre plus réduit (25 points de vente au 30 septembre 2017 contre 26 au 30 septembre 2016), les ventes semestrielles des boutiques en propre s'élèvent à 3,91M€ et progressent de 5,4% grâce au succès de la collection printemps/été dans un contexte de consommation plus porteur.

Sur la période, les ventes aux multi-détaillants s'établissent à 0,91M€ contre 1,24 M€ au 30 septembre 2016.

Hausse des marges

Les effets de déstockage ont principalement favorisé l'augmentation des marges au détriment de la légère baisse du chiffre d'affaires.

Les progressions des marges ont par ailleurs été portées par :

le maintien des efforts de rationalisation des coûts avec notamment la mise en place d'une organisation logistique optimisée, génératrice de baisse de charges sur l'exercice,

le succès de la stratégie du positionnement prix qui contribue à la montée en gamme de la marque.

Fort de la hausse du taux de marge brute, le résultat d'exploitation se retrouve quasiment à l'équilibre à (0,02) M€ au 30 septembre 2017 contre (1,20) M€ au 1er semestre 2015/16.

Le résultat courant ressort à (0,02) M€ contre (1,36) M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

Après la prise en compte d'un résultat exceptionnel de (0,06) M€ en baisse sensible par rapport au 1er semestre 2015/16 qui intégrait la plus-value issue de la vente de la boutique de la rue du commerce à Paris, le résultat net se réduit significativement pour s'établir à (0,08) M€ contre (0,38) M€ au 30 septembre 2016.

Une structure bilancielle saine

Au 30 septembre 2017, la société présente des fonds propres de 18,1 M€, en légère hausse de 2,3% par rapport à l'exercice précédent. La trésorerie disponible ressort stable à 0,5 M€.

Perspectives : déploiement du maillage des boutiques en propre

Dans des environnements de consommation et météorologique plus porteurs, Fashion Bel Air affiche sa confiance sur la bonne orientation des ventes de sa collection automne-hiver sur ce second semestre 2017/18.

La société a parallèlement poursuivi la stratégie de montée en gamme de ses boutiques sur des emplacements premium avec les ouvertures récentes de deux nouvelles adresses parisiennes situées rue du Bac, dans le 7ème arrondissement et rue de Vaugirard, dans le 15ème arrondissement.

Enfin, la récente ouverture d'un corner au Printemps Haussmann dans le rayon « Mode contemporaine » va permettre à Fashion Bel Air d'accroître sensiblement sa notoriété auprès d'une clientèle « tendance » française et internationale.

Fashion Bel Air est un créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un savoir faire de plus de 30 ans.

Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de distribution afin d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.

