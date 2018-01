Données financières ( JPY) CA 2018 2 041 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 128 Mrd Trésorerie 2018 472 Mrd Rendement 2018 0,81% PER 2018 37,42 PER 2019 33,38 VE / CA 2018 2,20x VE / CA 2019 1,99x Capitalisation 4 968 Mrd Graphique FAST RETAILING CO LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FAST RETAILING CO LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 45 325 JPY Ecart / Objectif Moyen -3,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Tadashi Yanai Chairman, President & Group CEO Takeshi Okazaki CFO, Group Senior Executive Officer & IR Contact Tohru Murayama Outside Director Masaaki Shintaku Independent Non-Executive Director Toru Hambayashi Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FAST RETAILING CO LTD 2.76% 43 941 INDITEX SA 1.91% 110 943 ROSS STORES 2.14% 31 325 L BRANDS INC -16.37% 14 396 ZALANDO 2.32% 13 417 GAP INC -4.43% 12 657