FAURECIA : FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 9,3% A TAUX DE CHANGE CONSTANTS, SURPERFORMANT NETTEMENT LA PRODUCTION AUTOMOBILE DANS TOUTES LES RÉGIONS

Nanterre (France), le 20 avril 2018



VENTES DU PREMIER TRIMESTRE 2018

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 9,3 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS,

SURPERFORMANT NETTEMENT LA PRODUCTION AUTOMOBILE DANS TOUTES LES RÉGIONS

en millions d'€ T1 2017* T1 2018 À taux de change constants Production automobile** Ventes 4 203 4 315 +9,3 % -0,3 % Par région Europe

Amérique du Nord

Asie

Amérique du Sud

Reste du monde



2 108

1 177

689

169

60



2 279

1 063

742

168

63



+9,1 %

+4,2 %

+15,2 %

+23,3 %

+12,4 %



-0,1 %

-2,7 %

-0,5 %

+11,8 %

n/a Par Business Group Seating

Interiors

Clean Mobility



1 787

1 298

1 119



1 817

1 392

1 106



+7,5 %

+14,0%

+6,8%



-0,3%

-0,3%

-0,3%

* L'application de la norme IFRS 15 a entraîné de légers ajustements par rapport aux chiffres des ventes de 2017 hors monolithes; les chiffres retraités par trimestre/région/Business Group sont disponibles dans un tableau en annexe.

** Source : IHS avril 2018

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 9,3 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, SOIT 960 POINTS DE BASE AU-DESSUS DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE (-0,3 %, source : IHS avril 2018)

Toutes les régions ont largement surperformé la croissance de la production automobile

Les trois Business Groups ont enregistré une croissance solide à taux de change constants

Les taux de change ont eu un impact négatif de 6,7 % (principalement la parité euro-dollar), conduisant à une progression des ventes de 2,7% en données publiées

Patrick KOLLER, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : «Nos ventes du premier trimestre de cette année ont connu une forte croissance à taux de change constants, surperformant largement la croissance de la production automobile dans toutes les régions. Le fort impact négatif des taux de change, par rapport à l'année dernière, devrait diminuer progressivement dans les trimestres à venir. Nous attendons une croissance solide à deux chiffres au second trimestre, nous rendant encore plus confiants pour l'année 2018. En ce qui concerne nos perspectives à moyen terme, nous organisons le 15 mai à Paris une journée Investisseurs au cours de laquelle nous présenterons notre vision stratégique pour « Smart Life on Board » (Seating et Interiors), ferons un point d'actualité sur « Sustainable Mobility » et présenterons nos objectifs financiers 2020 et notre ambition 2025 pour le Groupe.»

FORTE CROISSANCE DES VENTES DE 9,3 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, 960 POINTS DE BASE AU-DESSUS DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE

Au premier trimestre 2018, les ventes ont atteint 4 315 millions d'euros, en progression de 9,3 % à taux de change constants

Cette croissance de 9,3 % a été largement supérieure à celle de la production automobile mondiale, en recul de 0,3 % sur le trimestre (source : IHS avril 2018) Toutes les régions ont largement surperformé la croissance de la production automobile Les trois Business Groups ont enregistré une forte croissance à taux de change constants

La croissance à taux de change constants inclut une contribution de 57 millions d'euros provenant des nouvelles joint-ventures chinoises signées en 2017, soit 1,4 % des ventes de l'année dernière (23 millions d'euros pour Seating et 34 millions d'euros pour Interiors)

Les taux de change ont eu un impact négatif de 281 millions d'euros, soit 6,7 % des ventes de l'année dernière (principalement à cause de la parité euro-dollar) ; en conséquence, les ventes en données publiées, ont progressé de 2,7 %

VENTES PAR RÉGION

Europe (53 % des ventes du Groupe) : ventes en progression de 9,1 % à taux de change constants, soit 920 points de base au-dessus du taux de croissance de la production automobile locale (-0,1 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 2 279 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 9,1 % à taux de change constants et de 8,1 % en données publiées (les taux de change ont eu un impact négatif limité de 20 millions d'euros, soit -1,0 % des ventes de l'année passée).

La croissance en Europe a principalement été tirée par l'activité Seating qui a généré près de la moitié de la progression des ventes du trimestre à taux de change constants, grâce au succès des SUV 3008 et 5008 de PSA. Les activités Interiors (principalement avec une hausse des ventes auprès de JLR, Volvo et PSA), et Clean Mobility (principalement avec une hausse des ventes pour PSA, pour les véhicules commerciaux et pour Tata) ont également contribué à la croissance du trimestre.

Amérique du Nord (25 % des ventes du Groupe) : ventes en progression de 4,2 % à taux de change constants, soit 690 points de base au-dessus du taux de croissance de la production automobile locale (-2,7 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 1 063 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 4,2 % à taux de change constants et en baisse de 9,7 % en données publiées (les taux de change ont eu un impact négatif de 164 millions d'euros, soit -14,0 % des ventes de l'année dernière, principalement à cause de la parité euro-dollar).

En Amérique du Nord, la croissance a été tirée par l'activité Interiors (+19,0 % à taux de change constants) et Clean Mobility (+9,3 % à taux de change constants) tandis que l'activité Seating a été en baisse (-9,0 %) à taux de change constants, reflétant la contraction du marché et la réduction de la production de deux modèles de véhicules.

Asie (17 % des ventes du Groupe) : ventes en progression de 15,2 % à taux de change constants, 1 570 points de base au-dessus du taux de croissance de la production automobile locale (-0,5 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 742 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 15,2 % à taux de change constants et de 7,8 % en données publiées. Les taux de change ont eu une incidence négative de 51 millions d'euros (-7,4 %) sur les ventes de l'an dernier, principalement à cause de la parité renminbi-euro.

À taux de change constants, la croissance en Asie inclut une contribution de 57 millions d'euros provenant de nouvelles joint-ventures signées en 2017, représentant 8,3 % des ventes de l'année dernière en Asie.

La croissance a été tirée majoritairement par Seating et Interiors ainsi que par les ventes en Chine, dont le montant s'est élevé à 565 millions d'euros (76 % des ventes totales en Asie et 13 % des ventes totales du Groupe). Les ventes en Chine ont progressé de 12,0 % à taux de change constants et ont surperformé à hauteur de 1 340 points de base la croissance de la production automobile chinoise (-1,4 %, source : IHS avril 2018). Elles incluent également la contribution de 57 millions d'euros (soit 10,6 % des ventes en Chine l'an dernier) provenant de nouvelles joint-ventures signées en 2017 et mentionnées précédemment. Les ventes aux constructeurs chinois ont atteint 153 millions d'euros (en hausse de 89 % à taux de change constants), elles ont représenté 27 % des ventes réalisées en Chine (à comparer à 16 % au premier trimestre 2017).

Amérique du Sud (4 % des ventes du Groupe) : ventes en progression de 23,3 % à taux de change constants, 1 150 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile locale (+11,8 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 168 millions au premier trimestre 2018, en hausse de 23,3 % à taux de change constants ; elles restent globalement stables en données publiées (-0,5 %). Les taux de change ont eu un impact négatif de 40 millions d'euros, soit -23,8 % des ventes de l'année dernière, à cause des taux de change entre l'euro et le réal brésilien, d'une part, et le peso argentin, d'autre part.

La croissance en Amérique du Sud, tirée par les trois Business Groups, reflète la poursuite de la reprise du marché et l'excellente dynamique des ventes auprès des principaux constructeurs, notamment FCA, Ford, VW et Toyota.

VENTES PAR BUSINESS GROUP

Seating (42 % des ventes du Groupe) : ventes en hausse de 7,5 % à taux de change constants, soit 780 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale (-0,3 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 1 817 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 7,5 % à taux de change constants et de 1,7 % en données publiées (les taux de change ont eu une incidence négative importante de 103 millions d'euros, soit -5,8 % des ventes de l'an dernier).

À taux de change constants, la croissance inclut une contribution de 23 millions d'euros provenant de la nouvelle joint-venture signée en 2017 et qui représente 1,3 % des ventes de l'année dernière.

À taux de change constants, la croissance a été tirée par l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud, qui ont connu des taux de croissance à deux chiffres, respectivement +10,8 %, +25,5 % et +19,2 %. L'Amérique du Nord a enregistré une baisse de 9,0 % au premier trimestre, due à des conditions de marché difficiles et à la réduction de la production sur deux modèles de véhicules.

Interiors (32 % des ventes du Groupe) : ventes en hausse de 14,0 % à taux de change constants, soit 1 430 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale (-0,3 % source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 1 392 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 14,0 % à taux de change constants et de 7,2 % en données publiées (les taux de change ont eu un impact défavorable important de 89 millions d'euros, soit -6,8 % des ventes de l'année passée).

À taux de change constants, la croissance inclut une contribution de 34 millions d'euros provenant de la nouvelle joint-venture signée en 2017 et qui représente 2,6 % des ventes de l'année dernière.

À taux de change constants, la croissance a été tirée par toutes les régions avec +9,1 % en Europe, +19,0 % en Amérique du Nord, +25,9 % en Asie et +23,4 % en Amérique du Sud.

Clean Mobility (26 % des ventes du Groupe) : ventes en hausse de 6,8 % à taux de change constants, soit 710 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale (-0,3 %, source : IHS avril 2018)

Les ventes ont atteint 1 106 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 6,8 % à taux de change constants et en recul de 1,1 % en données publiées (les taux de change ont eu une incidence négative importante de 89 millions d'euros, soit -8,0 % des ventes de l'année dernière.)

À taux de change constants, la croissance a été tirée par une croissance solide en Europe (5,3 %), en Amérique du Nord (+9,3 %) et en Amérique du Sud (+30,6 %). L'Asie, en revanche, n'a gagné que +0,8 % de croissance reflétant l'arrêt de deux programmes qui masque en grande partie la croissance soutenue (+14 %) des ventes aux constructeurs chinois.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration s'est réuni le 19 avril 2018 et a approuvé l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 29 mai 2018 à 10 h 00 (heure de Paris) au Pavillon d'Armenonville à Paris.

L'ordre du jour inclut un point sur la proposition de versement en numéraire d'un dividende de 1,10 € par action, un montant en hausse de 22 % par rapport au dividende de 0,90 € versé l'an dernier. Le coupon sera détaché le 1er juin 2018 et le dividende sera versé le 5 juin 2018.

PERSPECTIVES

Faurecia estime à au moins 2% la croissance de la production automobile mondiale en 2018 par rapport à 2017.

Une solide croissance à deux chiffres des ventes à taux de change constants est attendue au deuxième trimestre et renforce la confiance de Faurecia pour 2018.

Rappel de la guidance pour l'année 2018 présentée le 16 février :

Croissance des ventes à taux de change constants d'au moins +7 %, soit au moins 500 points de base au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale,

Marge opérationnelle supérieure à 7 % des ventes,

Flux net de trésorerie supérieur à 500 millions d'euros,

Bénéfice net par action de 5,00 euros.

Le prochain événement Faurecia sera la Journée Investisseurs qui se tiendra à Paris le 15 mai prochain, où le Groupe présentera sa vision stratégique pour « Smart Life on Board » (Seating et Interiors). Il sera également présenté un point d'actualité sur « Sustainable Mobility » ainsi que les objectifs financiers 2020 et l'ambition 2025.

Agenda

15 mai 2018 : Journée Investisseurs sur « Smart Life on Board » (Paris)

29 mai 2018 : Assemblée générale annuelle des actionnaires (Paris)

20 juillet 2018 : Annonce des résultats du S1 2018 (avant ouverture des marchés)

4 au 14 octobre 2018 : Faurecia présent au Mondial de l'Auto à Paris

11 octobre 2018 : Annonce des ventes du T3 2018 (avant ouverture des marchés)

A propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrie automobile. Avec 330 sites dont 30 centres de R&D, 110 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines d'activités : sièges d'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitive à bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable (Sustainable Mobility). En 2017, le Groupe a réalisé 20,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires total et 17,0 milliards d'euros de ventes à valeur ajoutée. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

Annexes

Ventes 2017 retraitées en application de la norme IFRS15

En 2017, Faurecia avait déjà partiellement anticipé la norme IFRS15 en présentant les ventes comme «Ventes à valeur ajoutée», c'est-à-dire les «Ventes totales» moins les «Ventes de monolithes», pour lesquelles Faurecia n'a qu'un rôle d'intermédiaire.

En outre, depuis le 1er janvier 2018, en application de la norme IFRS15 :

Les ventes d'outillage sont comptabilisées lors du transfert de contrôle au client (PPAP = « Production Part Approval Process »), peu avant le démarrage de la production en série.

Les coûts de développement sont comptabilisés en tant que coûts de pré-production et le chiffre d'affaires correspondant est inclus dans les ventes de produits.

Ventes par région & Ventes par Business Group voir communiqué en PJ





