FAURECIA : décroche un contrat record avec BMW

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BAYERISCHE MOTOREN WERKE -2.16% 83.96 -1.17%

0 0

Faurecia a signé un contrat record avec l’allemand BMW pour son activité Sièges. Ce contrat constitue la plus grosse prise de commande jamais enregistrée par Faurecia en termes de volume d'affaires. Le montant n’a toutefois pas été précisé. Il couvre l’assemblage en juste-à-temps (JAT) de 7 véhicules, ainsi que les structures de siège de 10 véhicules sur deux plateformes majeures : MINI et BMW Série 2. Ce marché représente une activité d'assemblage en juste-à-temps et de structures de sièges de plus de 6 millions de véhicules.Afin de réduire le nombre d'interfaces et de gagner en simplicité, BMW a opté pour une stratégie d'intégration verticale et confié à Faurecia – actuel fournisseur de son activité JAT – la production de composants clés tels que les structures, les coiffes et les mousses de sièges.Pour mémoire, Faurecia a récemment annoncé une prise de commandes record de 62 milliards d'euros sur la période de trois années glissantes 2015-2017 et qui inclut cette commande reçue de BMW.