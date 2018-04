FAURECIA : ouvre un nouveau centre technique au Japon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipementier automobile Faurecia annonce l'ouverture ce jour d'un nouveau centre technique à Yokohama, au Japon, pour ses activités « Sièges, Intérieurs et Mobilité Propre » (Seating, Interiors et Clean Mobility). « L'ouverture de ce nouveau siège et centre technique marque une étape importante dans l'histoire de Faurecia au Japon », a déclaré Olivier Fidry, le Président de Faurecia Japon.Avant d'ajouter : " Il est essentiel de regrouper l'ensemble de nos activités et compétences technologiques dans une nouvelle installation de pointe qui sera au plus près de nos clients. Nous avons en effet pour ambition d'étendre nos relations avec les constructeurs japonais et d'accompagner leur transformation technologique dans les domaines du Cockpit du Futur et de l'électrification. "Présent au Japon depuis 1996, Faurecia a noué des liens avec les constructeurs automobiles Japonais à travers la mise en place de deux co-entreprises et de partenariats avec des institutions comme le Kyoto Institute of Technology.