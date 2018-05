FAURECIA : vise 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Faurecia a déclaré à l'occasion d'une journée investisseurs avoir "assuré" une croissance annuelle supérieure à 7% (avec une hypothèse de hausse annuelle du marché de 2%) entre 2017 et 2020 pour dépasser les 20 milliards d'euros. Il se base sur les prises de commandes record engrangées sur les trois dernières années. Faurecia prévoit de doubler ses ventes en Chine pour atteindre 4,5 milliards d'euros. En termes de marge, l'équipementier automobile se fixe un objectif 2020 de 8% des ventes, soit une hausse de 110 points de base par rapport à 2017.La rentabilité de Faurecia sera soutenue par la croissance du chiffre d'affaires et par les "initiatives de progrès" du groupe, notamment dans la transformation digitale.Faurecia a également dévoilé un objectif 2025 : 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance annuelle supérieure à 8% entre 2020 et 2025. Ces ventes incluent 6,8 milliards d'euros provenant de l'ensemble des "New Value Spaces". Ces derniers, nouveaux périmètres de technologie pour Faurecia, se déploient dans deux domaines : "Sustainable Mobility" et "Smart Life on Board".Dans le premier segment, Faurecia promet de gagner des parts de marché pour les véhicules à moteur thermique et hybride grâce à ses innovations de réduction des consommations et des émissions. Le groupe confirme ainsi les objectifs financiers de son activité "Clean Mobility" annoncés au Capital Markets Day du 27 juin 2017, à savoir une croissance annuelle supérieure à 8% entre 2017 et 2025 et une marge opérationnelle qui dépassera les 12% en 2025.Concernant le développement des technologies pour un habitacle "prédictif et intelligent", Faurecia a déjà enregistré 1,5 milliard d'euros de commandes. Entre 2020 et 2025, les ventes de ces innovations progresseront de 33% en moyenne annuelle pour atteindre 4,2 milliards d'euros.