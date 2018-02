Faurecia : projet de transformation en société européenne

16/02/2018 | 18:33

Le conseil d'administration de Faurecia a pris la décision hier de proposer aux actionnaires de transformer la société en Société Européenne (Societas Europaea, SE), a-t-on appris ce vendredi après marché.



Celle-ci est motivée par le fait que l'équipementier automobile réalise aujourd'hui environ la moitié de son chiffre d'affaires en Europe et emploie plus de 45.000 personnes sur le Vieux Continent, dont 10.000 en France, réparties sur 110 centres de production et 13 centres de R&D.



'Ce projet de transformation permettrait de mieux refléter notre dimension européenne, et renforcerait notre image internationale et notre attractivité auprès de l'ensemble des parties prenantes', estime Faurecia, qui demeurera régie par la législation et la réglementation françaises, et cotée à la Bourse de Paris.



Ledit projet sera soumis à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 29 mai prochain.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.