Faurecia : Invest Securities confirme son conseil 'neutre'

Invest Securities a renouvelé son copinion 'neutre' et son objectif de cours de 67 euros sur Faurecia ce lundi.



'Le groupe a voulu être très offensif en annonçant une croissance 'à 2 chiffres' au deuxième trimestre. Cette annonce intervient à la suite d'une publication du premier trimestre de très bonne facture, marquée par une croissance organique et une surperformance des marchés qui surprennent', rembobine le broker, qui se demande tout de même si ce momentum peut être durable.



'L'Investor day du 15 mai, consacré aux 'nouvelles ambitions 2020', devrait être ponctué par le relèvement des guidances vers une marge d'Ebita de 8% en 2020', pronostique Invest Securities, qui n'exclut pas non plus une hausse marginale de ses propres objectifs à cette date.





