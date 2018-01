FedEx : David Binks, président de FedEx Express Europe et PDG de TNT, va prendre sa retraite

Bert Nappier va succéder à M. Binks le 1er juin 2018

FedEx Corporation (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui que David Binks, président de FedEx Express Europe et PDG de TNT, prendra sa retraite en juin.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180126005604/fr/

David Binks (Photo: Business Wire)

Bert Nappier, l’actuel vice-président général des finances, de FedEx Express - International, succèdera à M. Binks à partir du 1er juin 2018.

M. Binks, qui a débuté chez FedEx en 1983 dans le cadre d’une acquisition au Royaume-Uni, a gravi les échelons et dirigé les équipes de FedEx Express en Europe, au Moyen-Orient et au Canada. Plus récemment, il a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de TNT par la Société.

M. Nappier a rejoint FedEx en 2005 et a occupé divers postes de direction. En plus de diriger l’organisation financière internationale, il est coprésident du FedEx Integration Leadership Council, où il joue un rôle clé dans nos efforts d’intégration de TNT à travers le monde.

« Au cours des 35 années de sa remarquable carrière chez FedEx, M. Binks a contribué à la croissance de notre Société dans le monde entier », a déclaré David L. Cunningham, président et chef de la direction de FedEx Express. « Nous lui souhaitons une excellente retraite, et nous anticipons avec un vif intérêt un succès constant en Europe alors que Bert accède à cette cruciale fonction. »

Helena Jansson, qui travaille chez FedEx depuis plus de 20 ans et est originaire de Suède, succèdera à M. Nappier en tant que vice-présidente des finances de FedEx Express - International.

À propos de FedEx

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 62 milliards USD, la société offre des applications commerciales intégrées à travers des sociétés exploitantes en concurrence de manière collective, et gérées de manière collaborative, sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classé parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx inspire ses plus de 400 000 collaborateurs à rester « absolument et positivement » concentrés sur la sécurité, sur les plus strictes normes éthiques et professionnelles, et sur les besoins de leurs clients et des collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités entre elles aux quatre coins du monde, veuillez visiter http://about.fedex.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180126005604/fr/