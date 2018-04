FedEx : Le président et chef de la direction de FedEx Freight, Michael L. Ducker, va prendre sa retraite le 15 août prochain

FedEx Corporation (NYSE : FDX) a annoncé aujourd’hui que Michael L. Ducker, président et chef de la direction de sa filiale FedEx Freight, allait prendre sa retraite le 15 août 2018. M. Ducker a pris les rênes de FedEx Freight en 2014 après avoir passé près de 40 ans chez FedEx Express. Son successeur sera nommé ultérieurement.

« Pendant plus de 43 ans, Mike Ducker a répondu présent toutes les fois où FedEx lui a demandé de prendre en charge une nouvelle opportunité et d’assumer un nouveau rôle. Que ce soit en Europe, en Asie ou dans la région des Amériques, Mike a été un modèle de notre philosophie Personnes-Service-Profit. Ses qualités de leadership et son instinct de stratège ont fait partie intégrante de nos activités à l’échelle mondiale, telles qu’elles existent aujourd’hui », a déclaré Frederick W. Smith, président et chef de la direction de FedEx Corp. « Il n’est pas possible de citer son plus grand accomplissement, mais je peux vous dire qu’il est difficile d’imaginer FedEx sans Mike Ducker, et c’est là indubitablement la marque d’un véritable leader transformationnel. »

M. Ducker a rejoint les rangs de FedEx Express en 1975 et a d’abord servi dans les opérations de première ligne de l’entreprise, au niveau du centre de Memphis. Après avoir gravi les échelons sur le terrain aux États-Unis dans les années 1980, il a accepté sa première mission internationale en 1991 en endossant le poste basé à Milan, en Italie, de vice-président pour la région Europe du Sud. Il est ensuite devenu vice-président de la région du Pacifique Sud et Moyen-Orient en 1992, puis vice-président principal de la région Asie-Pacifique en 1995. Il est revenu aux États-Unis en 1999 en tant que vice-président exécutif puis président de l’International. En 2009, il est également devenu chef de l’exploitation de FedEx Express, avant d’assumer son rôle actuel au sein de FedEx Freight.

