FedEx : acquisition en Grande-Bretagne

28/03/2018 | 16:14

FedEx a annoncé hier soir le rachat de P2P Mailing Limited, fournisseur leader de solutions de transport pour le commerce électronique à travers le monde.



Le géant postal américain a déboursé pour un montant de 92 millions de livres pour s'offrir cette société qui fournit aux clients des options uniques de livraison du dernier kilomètre, en tirant parti de ses relations avec les fournisseurs privés, postaux, de détail et de dédouanement, ce dans plus de 200 pays.



P2P possède son siège social à Laindon (Grande-Bretagne) et opérera en tant que filiale de FedEx Cross Border au sein de la société d'exploitation FedEx Trade Networks.





