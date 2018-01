FedEx : engage plus de 3,2 milliards USD en augmentations salariales, en primes, en financement de régimes de retraite et en investissements accrus de capitaux américains, à la suite de l’adoption de la Loi sur les réductions fiscales et l’emploi

FedEx Corporation annonce aujourd’hui trois programmes majeurs suite à la récente Loi américaine sur les réductions fiscales et l’emploi :

1) Plus de 200 millions USD en compensation accrue, dont environ les deux tiers iront aux collaborateurs travaillant à l’heure qui recevront leurs hausses salariales annuelles de 2018 le 1er avril, soit six mois plus tôt que la date normale d’octobre. Le reste financera l’intensification des programmes incitatifs basés sur le rendement, pour le personnel salarié.

2) Une contribution volontaire de 1,5 milliard USD au régime de retraite de FedEx pour assurer qu’il reste l’un des régimes de retraite les mieux financés du pays.

3) Un investissement de 1,5 milliard USD afin d’agrandir considérablement le centre FedEx Express d’Indianapolis au cours des sept prochaines années. Le SuperHub de Memphis sera également modernisé et agrandi dans le cadre d’un programme majeur dont les détails seront annoncés au printemps.

FedEx pense que la Loi sur les réductions fiscales et l’emploi augmentera probablement le PIB et les investissements aux États-Unis.

La société n’a apporté aucun changement à ses prévisions de bénéfices ou de dépenses d’investissement pour l’exercice 2018, telles qu’émises le 19 décembre 2017, à la suite de ces actions.

Aperçu de la société

FedEx Corp. (NYSE : FDX) fournit aux clients et aux sociétés du monde entier une vaste gamme de services de transport, de commerce électronique et d’affaires. Avec un chiffre d’affaires annuel de 62 milliards USD, la société offre des applications commerciales intégrées à travers des sociétés opérationnelles affrontant la concurrence de manière collective tout en étant gérées de manière collaborative, sous la prestigieuse marque FedEx. Systématiquement classée parmi les employeurs les plus admirés et les plus fiables au monde, FedEx inspire ses plus de 400 000 collaborateurs à rester « absolument et positivement » concentrés sur la sécurité, sur les plus strictes normes éthiques et professionnelles et sur les besoins de leurs clients et des collectivités. Pour en savoir plus sur la façon dont FedEx relie les personnes et les possibilités aux quatre coins du monde, veuillez consulter le site about.fedex.com.

Déclarations prévisionnelles

La contribution supplémentaire au régime de retraite devrait être financée au cours du troisième trimestre de l’exercice 2018 grâce aux sources de financement par emprunt, disponibles.

Certaines déclarations du présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prévisionnelles, telles que les déclarations relatives aux points de vue de la direction eu égard aux événements futurs et à la performance financière. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et l’expérience historique ou les résultats futurs envisagés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prévisionnelles. Parmi les risques potentiels et les incertitudes, figurent, sans limitations, les conditions économiques sur les marchés mondiaux dans lesquels nous opérons, toute violation significative de nos données ou toute autre perturbation de notre infrastructure technologique, l’impact encore réel de la cyber attaque du 27 juin qui a affecté TNT Express, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises et les opérations de FedEx Express et de TNT Express dans les délais ou aux coûts prévus, les variations des prix du carburant ou des taux de change, notre aptitude à nous adapter aux fluctuations des niveaux de volume, toute nouvelle réglementation gouvernementale nationale survenant aux États-Unis ou à l’échelle internationale, notre capacité à opérer efficacement, à intégrer et à tirer parti des activités acquises, notre capacité à réaliser nos objectifs d’augmentation du bénéfice pour le segment FedEx Express, tous défis ou changements juridiques liés aux propriétaires-exploitants de FedEx Ground et aux conducteurs fournissant des services en leur nom, toutes interruptions ou modifications du service postal des États-Unis, ou tout changement dans les activités ou l’intégrité financière de ce service, notre capacité à financer nos activités dans des conditions acceptables, l’impact de toutes activités terroristes ou de tous conflits internationaux, ainsi que tous les autres facteurs mentionnés dans les communiqués de presse de FedEx Corp. et de ses filiales et dans les rapports déposés par FedEx Corp. auprès de la SEC. Toute déclaration prévisionnelle est valable uniquement à la date à laquelle elle a été faite. Nous ne sommes soumis à aucune obligation et ne nous engageons en aucune manière à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prévisionnelle, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour d’autres raisons.

