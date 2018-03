FedEx : étend ses capacités de commerce électronique grâce à l'acquisition de P2P

Leader en solutions de livraison du dernier kilomètre, P2P vient enrichir le portefeuille mondial de FedEx

FedEx Corp. (NYSE : FDX) a annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'acquisition de P2P Mailing Limited, fournisseur leader de solutions de transport pour le commerce électronique à travers le monde, pour un montant de 92 millions GBP. Les capacités de P2P viennent compléter et étendre le portefeuille d'offres de FedEx, importantes sur un marché mondial du commerce électronique à la croissance rapide.

P2P fournit aux clients des options uniques de livraison du dernier kilomètre, en tirant parti de ses relations avec les fournisseurs privés, postaux, de détail et de dédouanement, dans plus de 200 pays. Ses technologies et processus à la pointe du secteur fournissent des options plug-and-play, grâce à des réseaux de porteurs et des systèmes clients.

P2P possède son siège social à Laindon, au Royaume-Uni, et opérera en tant que filiale de FedEx Cross Border, au sein de la société d'exploitation FedEx Trade Networks.

« Le commerce électronique international continue de croître à un rythme rapide, et de plus en plus de commerçants, places de marché, plateformes de commerce électronique et plateformes sociales recherchent des moyens innovants et rentables d'acheminer la marchandise depuis les points de distribution d'un pays jusqu'aux clients situés dans un autre pays », a déclaré Carl W. Asmus, président et PDG de FedEx Cross Border. « En ajoutant P2P au portefeuille de FedEx, nous allons être en mesure de servir efficacement encore davantage d'éléments du marché du commerce électronique. »

« Cette acquisition constitue une étape supplémentaire vers l'accomplissement de la mission mondiale du groupe FedEx Trade Networks, qui est de fournir des solutions spécialisées aux clients », a déclaré Richard W. Smith, président et chef de la direction de FedEx Trade Networks, Inc. « Nous sommes heureux d'accueillir les membres de l'équipe P2P dans la famille des sociétés FedEx, et impatients de combiner les talents des deux équipes pour contribuer à notre réussite continue. »

