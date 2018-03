FedEx : vers l'ouverture de 500 points de vente chez Walmart

20/03/2018 | 15:41

Fort du succès d'un projet pilote conduit dans près de 50 supermarchés, FedEx prévoit d'ouvrir 500 nouveaux points de vente au sein des magasins Walmart au cours des deux prochaines années.



Le spécialiste de la livraison explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de son projet d'expansion dans le commerce de détail et la fourniture de services dans l'impression numérique, la création de documents et les solutions d'impression pour entreprises.



Les points de vente installés dans des supermarchés Walmart permettront aux clients d'emballer et d'expédier des paquets, mais aussi de récupérer leurs colis pendant une durée de cinq jours.



L'annonce intervient à l'issue d'un projet pilote mené dans 47 sites répartis au sein de six Etats américains, explique FedEx.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.