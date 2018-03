Libourne – 28 mars 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, annonce l'obtention du statut GRAS pour ses huiles algales naturellement riches en oméga 3 et la signature d'un accord de distribution aux Etats Unis et au Canada avec la société STAUBER. Ces deux avancées importantes sont de nouveaux jalons franchis dans la commercialisation de la gamme DHA ORIGINS sur le marché nord-américain.

DHA ORIGINS 350®, huile naturellement concentrée à 350 mg/g de DHA, et DHA ORIGINS 550®, la 1ère huile algale avec une concentration naturelle minimum de 550 mg/g de DHA, ont obtenu le statut « Generally Recognized As Safe » (GRAS) délivré par un panel d'experts américains. Ce statut GRAS permet la commercialisation des produits Fermentalg ORIGINS dans les applications dédiées à la nutrition humaine et à l'alimentation infantile.

Parallèlement à cette autorisation administrative, Fermentalg a signé un accord de distribution sur le territoire américain avec STAUBER, une société leader en Amérique du Nord dans la commercialisation d'ingrédients de spécialité.

Depuis 1969, STAUBER distribue des ingrédients premium destinés aux marchés des compléments alimentaires, de l'alimentation et des boissons fonctionnelles, de la nutrition sportive, à l'industrie pharmaceutique et à l'alimentation des animaux de compagnie. STAUBER a récemment été classé numéro 1 des distributeurs américains dans les domaines du service à la clientèle, de l'assurance qualité et de la ponctualité de livraison.

La société, dont le siège social se situe à Fullerton, en Californie, dispose de capacités logistiques sur les côtes Est et Ouest permettant de répondre aux besoins de ses clients sur l'ensemble du territoire américain. Depuis 2015, STAUBER est filiale du groupe HAWKINS, INC. (Nasdaq – HWKN).

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Après les agréments[1] en Europe pour nos huiles algales riches en DHA et l'accord de distribution avec le groupe IMCD, nous démontrons notre capacité à pénétrer le marché américain et à déployer une stratégie résolument internationale pour nos produits. Nous sommes impatients de présenter à Genève, lors du salon VITAFOODS en mai prochain, notre DHA ORIGINS 550® un produit innovant qui étoffe la gamme de nos huiles algales riches en oméga 3, et renforce la position de Fermentalg sur les marchés de la nutrition santé. »

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d'actifs extraits de micro algues à destination de la filiaire agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et antioxidants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Agrément Novel food obtenu pour DHA ORIGINS 350® en 2015 et inscription de DHA ORIGINS 550® sur la liste de l'Union européenne

