Fermentalg : Mise à disposition du rapport financier annuel 2017

Libourne – 30 avril 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier annuel 2017.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation d'actifs extraits de micro algues à destination de la filiaire agro-alimentaire et de la nutrisanté. Lipides nutritionnels, colorants et antioxidants naturels ainsi que protéines de spécialité composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

