Fermentalg : Résultats annuels 2017 et développements commerciaux

Libourne – 5 mars 2018 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des micro algues pour la nutrition et la santé, présente ses résultats annuels 2017. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté les comptes au 31 décembre 2017. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'élaboration.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « 2017 a été avant tout une année de consolidation. D'un point de vue financier, des levées de fonds réalisées avec succès nous permettent de terminer l'année avec une trésorerie disponible de 21,8 M€. D'un point de vue commercial, la mise sur le marché de notre première huile algale naturellement riche en Oméga-3 et la signature d'un premier accord de distribution avec la société européenne IMCD marquent l'ouverture d'un nouveau chapitre pour notre entreprise. Enfin, la conclusion d'un accord stratégique avec DIC Corporation, acteur majeur japonais de l'industrie chimique mondiale, nous permet d'accélerer le développement de deux nouveaux produits innovants destinés au marché de la nutrisanté. En 2017, Fermentalg a aussi maintenu un niveau élevé de dépenses opérationnelles, tant sur le plan technologique qu'industriel, pour renforcer son pipeline de produits à court et moyen terme. Tout cela nous permet d'aborder 2018 avec une confiance accrue dans le potentiel commercial de l'entreprise. »

21,8 M€ de trésorerie disponible à fin 2017

L'année 2017 a été marquée par le succès de deux opérations financières, une augmentation de capital de 12,6 M€ largement souscrite par les actionnaires actuels et de nouveux investisseurs, et l'émission d'un emprunt obligataire convertible de 5 M€ souscrit par DIC Corporation dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre les deux groupes.

Ces opérations ont renforcé significativement la trésorerie de l'entreprise afin de lui permettre la mise en œuvre de sa stratégie industrielle et commerciale. La consommation de trésorerie par l'activité[1] est restée stable sur l'exercice 2017 à 7,3 M€ . La montée en charge industrielle et l'investissement continu en R&D et propriété intellectuelle ont été compensés par une baisse des honoraires et autres charges non courantes. La variation du besoin en fonds de roulement a eu un impact négatif de -1,9 M€ en 2017 contre +2,0 M€ en 2016 alors que les investissements (hors R&D) ont été fortement réduits à -1,1 M€ en 2017 contre -6,8 M€ en 2016.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie disponible ressort ainsi à 21,8 M€ contre 15,7 M€ au 31 décembre 2016 pour des fonds propres de 41,2 M€. Les dettes financières, d'un montant de 8,0 M€, sont constituées d'avances remboursables sur les programmes d'innovation et de l'emprunt obligataire convertible.

Un pipeline renforcé de nouveaux produits

Aux trois gammes de produits algaux déjà en développement et destinées au marché de la nutrisanté (Oméga-3, phycocyanine et protéine algale) viennent désormais s'ajouter deux nouveaux programmes en collaboration étroite avec notre partenaire japonais DIC Corporation. Tous ces produits innovants répondent aux grandes tendances de fonds qui transforment le marché de l'agroalimentaire : le besoin croissant de naturalité (moins de synthétique dans nos aliments), l'alliance de plus en plus étroite entre nutrition et santé (se soigner en mangeant) et le respect croissant de l'environnement (pas d'OGM ni d'exploitation trop intensive des ressources naturelles).

Conformément à son plan de marche, Fermentalg a lancé son premier produit en 2017, une huile algale riche en DHA (DHA ORIGINS 350® avec concentration de 350 mg/g d'huile minimum). En quelques mois, Fermentalg a validé l'ensemble des étapes technologiques et réglementaires, produit les premiers lots industriels et signé un accord de distribution européen avec le groupe IMCD, un leader dans la commercialisation, le marketing et la distribution de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients alimentaires.

Ces étapes clés franchies, associées aux nombreux contacts commerciaux engagés, mettent Fermentalg dans les meilleures dispositions pour réussir le lancement, en 2018, de son deuxième produit DHA ORIGINS 550®, l'Oméga-3 algal naturellement le plus concentré du marché[2] (concentration de 550 mg/g d'huile minimum). Ce produit, qui suscite d'ores et déjà des marques d'intérêt certaines, sera dévoilé à l'occasion de l'édition 2018 VITAFOODS EUROPE en mai prochain.

Au-delà, la feuille de route de Fermentalg prévoit le lancement d'une protéine algale en 2019 et d'un premier colorant algal en 2020. Ce pipeline est renforcé par le partenariat stratégique avec DIC Corporation dont le volet opérationnel est centré sur le co-développement de deux nouveaux produits, dont une phycocyanine innovante.

Enfin, le développement d'un « puits de carbone » urbain et industriel, destiné à purifier l'atmosphère ambiante par captation de CO 2 et autres particules polluantes, en partenariat avec le groupe SUEZ, a connu des avancées majeures. Les partenaires ont démarré, en 2017, deux programmes tests, l'un pour la captation des fumées d'incinération et l'autre en plein cœur de Paris dédié aux gaz d'échappement.

À propos de Fermentalg :

Fermentalg est un des acteurs majeurs français du secteur des micro algues. Basée à Libourne (Nouvelle Aquitaine), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des micro algues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé.

Etat du résultat global

(en K€) 31/12/2017 31/12/2016 Chiffre d'affaires 170 137 Autres produits liés à l'activité 1 103 568 Coûts de production -1 115 -133 Frais de recherche et développement -4 522 -2 566 Frais administratifs et commerciaux -2 873 -4 250 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -7 237 -6 244 Charges de personnel liées aux paiements en actions -35 138 Autres produits et charges opérationnels non courants 30 -1 594 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -7 242 -7 700 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 43 328 Coût de l'endettement financier brut -72 -70 Coût de l'endettement financier net -29 258 Autres produits et charges financiers 0 -61 Charge nette d'impôt 0 -67 Résultat net consolidé -7 271 -7 570 Part minoritaires 2 11 RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE -7 269 -7 559 Résultat net consolidé par action (en €) -0,56 -0,63 Résultat net consolidé dilué par action (en €) -0,56 -0,62

Bilan

(en K€) 31/12/2017 31/12/2016 ACTIFS Actifs incorporels 8 069 6 020 Actifs corporels 16 511 17 613 Actifs financiers non courants 171 140 Impôts différés actifs 3 236 3 236 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 27 987 27 009 Stocks 840 558 Créances clients 113 7 Autres créances 3 313 2 814 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 752 15 707 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 26 018 19 086 TOTAL ACTIFS 54 005 46 095 PASSIFS Capital 686 484 Primes 52 036 50 289 Réserves et RAN -4 261 -6 582 Résultat net global -7 269 -7 559 Capitaux propres part du groupe 41 192 36 632 Intérêts minoritaires 0 -43 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 41 192 36 589 Dettes financières 7 958 3 348 Engagements de fin de carrière 70 64 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 8 028 3 412 Provisions pour risques courantes 305 590 Dettes fournisseurs 1 830 3 175 Autres passifs courants 2 650 2 329 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 4 785 6 094 TOTAL PASSIFS 54 005 46 095

Tableau des flux de trésorerie

(en K€) 31/12/2017 31/12/2016 Résultat net global -7 271 -7 570 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 914 1 840 Charges calculées sur paiements en actions 35 -138 Variation des impôts différés 0 66 Plus ou moins values de cessions 0 235 Capacité d'autofinancement -5 323 -5 567 Coût de l'endettement financier brut 62 70 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -5 261 -5 497 Impôts payés 0 15 Variation de fournitures consommables -282 -373 Variation du poste de clients -106 509 Variation du poste fournisseurs -1 194 1 165 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -321 712 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 903 2 028 FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ -7 164 -3 469 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -2 481 -2 460 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 430 595 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -1 091 -6 848 Variation des dettes sur immobilisations -3 -304 Cessions d'actifs financiers -31 211 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS -3 176 -8 806 Augmentation de capital liée à la société mère 11 688 0 Acquisitions et cessions d'actions propres 3 -7 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 4 694 332 Variation de comptes courants 0 51 Intérêts versées sur emprunts et dettes financières 0 0 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 16 385 376 Variation de trésorerie 6 045 -11 899 Trésorerie d'ouverture (1) 15 708 27 607 Trésorerie de clôture (1) 21 752 15 708 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche: -1 153 1 312

[1] Correspondance avec le tableau des flux de trésorie : Capacité d'autofinancement + production d'immobilisations (R&D immobilisée) + quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés [2] Source : la Société

