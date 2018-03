FERMENTALG : Gilbert Dupont reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 5,5 euros sur Fermentalg, après la publication de résultats annuels conformes à ses attentes. Le broker rappelle que le groupe de chimie a signé un premier accord de distribution européen en 2017 avec le groupe IMCD, un spécialiste des produits chimiques et des ingrédients alimentaires, pour la commercialisation du DHA350 et du DHA550.Le bureau d'études anticipe les premières ventes de DHA350 début 2018 au plus tôt dans la mesure où la force de vente doit être formée et où les futurs clients devront tester et qualifier le produit (tests physico-chimiques, stabilité…) avant de passer commande.Cet accord de distribution couplé au programme de co-développement noué avec DIC Corp renforcent la confiance de l'analyste dans la stratégie et le nouveau plan de marche de la société.