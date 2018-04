Ferrari : actions rachetées pour 11,6 millions d'euros

11/04/2018 | 13:45

Ferrari a annoncé avoir racheté 117.256 de ses propres actions à un prix de 97,6 euros chacune, dans le cadre de son programme de rachats d'actions annoncé en février en vue d'optimiser sa structure de son capital.



Après la transaction pour 11,4 millions d'euros de fin mars, le constructeur italien de voitures de sport a déboursé plus de 30 millions d'euros pour 307.856 actions ordinaires rachetées. Au 9 avril, il détenait 5,27 millions d'actions, représentant 2,1% de son capital.



Pour rappel, le programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros est financé par de la trésorerie disponible et devrait s'achever le 13 octobre prochain. Les actions Ferrari sont cotées à la fois à la Bourse italienne et sur le NYSE.



