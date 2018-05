FERROVIAL : affiche une perte nette au premier trimestre à cause d'un élément exceptionnel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ferrovial, le groupe espagnol de concessions autoroutières et aéroportuaires, a essuyé une perte nette de 161 millions d'euros au premier trimestre. Elle se compare avec un bénéfice de 72 millions un an plus tôt. Ferrovial intègre une provision de 237 millions d'euros pour le cas où il perdrait le contrat avec la municipalité de Birmingham. En données ajustées, le groupe espagnol a enregistré un bénéfice net de 76 millions d'euros, en progression de 3,3%. Son Ebitda ressort également en territoire négatif, à -75 millions d'euros, et positif de 162 millions (-28%) en données ajustées.Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de Ferrovial a reculé de 6,3% à 2,7 milliards d'euros.Le groupe espagnol a fait état d'un carnet de commandes de 31 milliards d'euros.