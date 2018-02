FFP : l'ex-actionnaire de Zodiac entre chez Safran

27/02/2018 | 09:50

Comme prévu, FFP a apporté ses actions Zodiac Aerospace à l'offre d'échange subsidiaire menée par Safran, dont la société de portefeuille contrôlée par la famille Peugeot est donc devenue actionnaire.



Dans le détail, FFP 'a reçu 2.832.492 actions Safran inaliénables pour une durée de 3 ans et 141 millions d'euros'. En outre, ajoute le holding, '375.237 actions ordinaires Safran ont alors été achetées sur le marché pour un montant de 31 millions d'euros', soit un prix à l'unité d'environ 82,6 euros par action Safran.



Au total, le holding dont le nom remonte à la Société foncière, financière et de participations détient un peu plus de 3,2 millions d'actions Safran, soit environ 0,8% du capital de l'équipementier aéronautique.



FFP ajoute qu'il a l'intention d'agir de concert avec un autre ex-actionnaire de Zodiac entré au tour de table de Safran, le Fonds stratégique de participations (FSP), détenu par des assureurs français. FFP et le FSP agiront via une entreprise commune baptisée F&P, qui sera - via Robert Peugeot - candidate à un siège au conseil d'administration lors de l'AG de Safran, en mai prochain.



'Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer, au sein du conseil d'administration de Safran, au développement du nouveau groupe', a déclaré ce dernier.





