CORRECTIF : FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES : bénéfice net doublé au 4ème trimestre 2017

Une erreur s'est glissée dans la première phrase de notre dépêche précédente, qui concernait bien sûr Fiat Chrysler et non Ford. Le reste de la dépêche est inchangé.Fiat Chrysler a publié un bénéfice net de 804 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre 2017, quasiment doublé par rapport à son quatrième trimestre 2016. Cette performance correspond à un bénéfice par action de 51 cents. A données publiées, le bénéfice par action ressort à 70 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 28,9 milliards de dollars, en baisse de 3%. Concernant l'exercice 2018, le constructeur automobile anticipe un chiffre d'affaires annuel de 125 milliards de dollars et un Ebit ajusté de 8,7 milliards de dollars.