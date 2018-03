FCA : nouveau directeur des opérations pour l'Amérique latine

26/03/2018 | 12:21

Fiat Chrysler Automobiles a annoncé lundi avoir nommé Antonio Filosa directeur des opérations pour l'Amérique latine.



Antonio Filosa, qui travaille chez FCA depuis 18 ans, était jusque là responsable du marché argentin et directeur des marques Alfa Romeo et Maserati en Amérique, a précisé le constructeur automobile.



Il rejoindra également le conseil exécutif, l'organe opérationnel le plus élevé du groupe.



Stefan Katter, actuellement en charge de l'Amérique latine, reviendra pour sa part en Europe et continuera de siéger au conseil en qualité de directeur de la production.



