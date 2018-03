Fiat Chrysler Automobiles : extension d'une ligne de crédit

27/03/2018 | 16:33

Fiat Chrysler Automobiles a annoncé mardi avoir obtenu une prolongation pour une facilité de crédit que le groupe automobile avait initialement signée en 2015.



L'avenant conclu avec un syndicat de 27 banques va lui permettre de reporter l'échéance finale de cette ligne de crédit renouvelable ('revolving') à horizon 2023.



La facilité sera structurée en deux tranches de 3,12 milliards d'euros chacune, l'une avec une échéance de 37 mois et deux options de prolongation, et l'autre avec une échéance de 60 mois.



Cette ligne de crédit doit permettre à l'entreprise de financer ses besoins généraux, ainsi que son fonds de roulement, selon FCA.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.