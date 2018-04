Fiat Chrysler : bien orienté après ses trimestriels

26/04/2018 | 14:57

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grimpe de 2,8% à Milan, après la présentation par le groupe italo-américain d'un premier trimestre 'record', avec un bénéfice net ajusté en croissance de 55% à 1,04 milliard d'euros.



Le constructeur (qui possède notamment les marques Jeep ou Alpha Romeo) a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 0,5 point à 6%, pour des revenus en retrait de 2% à 27 milliards d'euros en raison d'effets de changes.



Pour l'exercice 2018, Fiat Chrysler attend un bénéfice net ajusté aux environs de cinq milliards d'euros, pour un profit opérationnel ajusté supérieur ou égal à 8,7 milliards et un chiffre d'affaires de l'ordre de 125 milliards.



