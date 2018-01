Fiat Chrysler : investissement massif au Michigan

12/01/2018 | 11:25

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grimpe de 4,9% à Milan, sur fond de l'annonce qu'il prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars dans une usine du Michigan et de payer un bonus à ses employés aux Etats-Unis.



Le constructeur automobile va moderniser son usine d'assemblage de camions de Warren pour produire la nouvelle génération de poids-lourds Ram, en relocalisant la production du Mexique aux Etats-Unis à partir de 2020.



FCA va ainsi créer 2.500 nouveaux postes sur le site, en plus de ceux annoncés il y a un an. En raison de la réforme fiscale, il versera aussi un bonus spécial de 2.000 dollars à ses 60.000 employés américains, à l'exclusion de son équipe dirigeante.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.