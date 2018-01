Fiat Chrysler : va fournir des mini-vans hybrides à Waymo

30/01/2018 | 15:57

Fiat Chrysler Automobiles annonce la signature d'un accord pour fournir à Waymo, l'unité de voitures autonomes d'Alphabet, des milliers de mini-vans hybrides Chrysler Pacifica, pour soutenir le lancement d'un service de conduite sans chauffeur.



Né dans les laboratoires de Google en 2009, Waymo a testé sa technologie dans 25 villes américaines dont Atlanta, San Francisco, Detroit et Phoenix.



Le constructeur italo-américain a déjà livré 100 mini-vans hybrides Pacifica à Waymo au cours du second semestre 2016, puis 500 supplémentaires en 2017.



