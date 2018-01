SALON-GM enrichit son offre de pickups avec le nouveau Silverado

General Motors a présenté samedi sa nouvelle génération de pickups Chevrolet Silverado au salon de Detroit, enrichissant son offre sur le segment le plus lucratif pour les constructeurs automobiles.

Le nouveau Silverado va succéder au modèle le plus vendu du groupe en Amérique du Nord. Les ventes de la version actuelle ont augmenté de près de 2% à 585.000 unités en 2017.

Des analystes et des responsables de Ford estiment que le Silverado et le GMC Sierra sont parmi les modèles les plus rentables de l'entreprise. Ils ont largement contribué au bénéfice imposable de 9 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros) réalisé par Ford en Amérique du Nord sur les neuf premiers mois 2017.

Cox Automotive estime que les constructeurs ont fait grimpé le prix de vente moyen d'un pickup à quelque 47.000 dollars, en les dotant d'accessoires luxueux, un chiffre nettement supérieur à la transaction moyenne de 31.600 dollars pour le secteur évoquée par GM.

La compétition sur le marché américain des grands pickups va s'accentuer alors que GM et Fiat Chrysler Automobiles NV vont commencer à vendre leurs nouvelles versions de pickups et que Ford investit dans sa gamme F-Series.

Fiat Chrysler dévoilera lundi à Detroit une nouvelle génération de son pickup Ram. (Nick Carey et Joseph White; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)