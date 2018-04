Une bataille boursière se prépare dans les logiciels pour la finance - Plus Europe

Olivier Pinaud,

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Trois prétendants pour une seule cible. Fidessa a dévoilé jeudi les noms des deux groupes qui envisagent de déposer une offre publique, en plus du projet amical déjà annoncé par Temenos Group en février. Il s'agit d'Ion Investment Group et de SS&C Technologies Holdings. Ion est disposé à offrir un total de 38,3 livres pour chaque action de l'éditeur de logiciels, soit un peu moins de 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros). Cela représente une prime d'environ 5% par rapport à la proposition initiale de l'éditeur suisse Temenos (36,5 livres par action). Fidessa a indiqué que SS&C n'avait pas encore précisé les modalités de son offre.

Ion bénéficie du soutien de Carlyle, entré comme actionnaire minoritaire de la société en mai 2016 pour un montant de 400 millions de dollars. Depuis, Ion a mené une politique active de consolidation du secteur de l'information financière. La société a, par exemple, acquis l'an dernier la participation majoritaire de Carlyle au capital de Dealogic. Plus récemment, elle a pris le contrôle du fournisseur de logiciels Openlink Financial auprès du fonds Hellmann & Friedman.

Report de l'assemblée générale des actionnaires

SS&C est une société américaine cotée sur le Nasdaq, spécialisée dans les logiciels pour l'industrie financière. Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de dollars (+13%) avec un résultat opérationnel de 397 millions (+38%). SS&C est déjà engagé dans l'acquisition de DST Systems, une transaction évaluée à environ 5,4 milliards de dollars, dette incluse.

Face à l'afflux de nouvelles offres, Fidessa, conseillé par Rothschild, a reporté l'assemblée générale des actionnaires qui devait se prononcer mardi sur la proposition de Temenos.

Le cours de l'action a encore progressé

L'irruption d'Ion et de SS&C fait les affaires d'Elliott Management. Le fonds activiste, qui détient environ 5% du capital de Fidessa, estime que l'offre de Temenos sous-évalue la société. Le cours de l'action Fidessa, qui a gagné plus de 12,4% depuis le début de l'offre de Temenos le 21 février (et 85% depuis l'apparition des premières rumeurs d'offre), a encore progressé de 1,24% jeudi, à 40,75 livres, portant sa capitalisation à 1,58 milliard de livres. Soit pas moins de 4,5 fois le chiffre d'affaires estimé pour 2018 par les analystes. Ceux-ci suivront attentivement chaque étape de cette bataille et son impact sur les valorisations dans le secteur.

