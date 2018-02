FIDUCIAL REAL ESTATE

Société Anonyme au capital de 25 000 000 €

Siège Social : 41, Rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

955 510 599 RCS NANTERRE

955 510 599 00082 SIRET – 6420Z

Aux termes de l'avis de réunion paru le 19 février 2018 au BALO, les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de la société anonyme FIDUCIAL REAL ESTATE doit se tenir le 30 mars 2018, à 11 heures, à LYON (69009) - 38, Rue Sergent Michel Berthet, à l'effet de délibérer à titre principal sur l'approbation des comptes annuels et consolidés arrêtés à la date du 30 septembre 2017. Des formulaires de vote, outre documents annexes, sont adressés aux actionnaires qui en font la demande par écrit et reçue, ou déposée, à la Direction Nationale Administrative – Direction Juridique - 38, Rue Sergent Michel Berthet – CS 50614 – 69258 LYON CEDEX 09, au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion. Ils devront impérativement parvenir à la société au plus tard trois (3) jours avant l'Assemblée. De même que les actionnaires peuvent demander par écrit à la Direction Nationale Administrative – Direction Juridique - jusqu'au 5ème jour inclus avant la date de l'Assemblée, l'envoi des documents et informations mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce. Les documents de l'article R. 225-73-1 du code de commerce seront mis en ligne ( www.fiducial-real-estate.fr) le 21ème jour précédant l'Assemblée.

