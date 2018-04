Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : CA1T2018 FIEBM

FIEBM CA 1T2018

Pour le 1e trimestre 2018 notre chiffre d'affaires s'est élevé à 724 840 € contre 704 216 € en

2017, soit une hausse de 2.9 %.

Analyse de la hausse du chiffre d'affaires

Cette hausse est due à des locations de mobil-homes par des ouvriers et à l'augmentation des réservations estivales qui se sont faites plus tôt suite aux promotions que nous avons lancées en février et jusqu'à fin avril.

Perspectives

Nous espérons faire une meilleure saison compte tenu de notre nouvelle politique de promotions sur les réservations, à de nouveaux services que nous allons proposer à notre clientèle et grâce au toboggan aquatique que nous avons installé en 2017 dans notre espace « piscines ».

A propos de FIEBM

Notre titre est côté sur NYSE Euronext sous ISIN FR0000062341.

Notre activité principale est l'exploitation d'un caravaning 4 étoiles en bord de mer à Carry le

Rouet sur la côte bleue entre Marseille et Martigues dans les Bouches du Rhône.

Notre effectif moyen est de 16 salariés, 11 hors saison et s'élevant jusqu'à vingt-huit pour les

mois de juillet et août.

