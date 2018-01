Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée : FIEBM CA 2017

Pour le 4e trimestre 2017 notre chiffre d'affaires a baissé de 16.3% par rapport au

4e trimestre 2016, 578 000 € contre 691 000 € en 2016.

Chiffre d'affaire comparée de l'année

Le cumul de notre chiffre d'affaires 2017 s'élève à 3 022 000 € contre 3 039 000 € pour 2016

soit une légère baisse de 0.5 %.

Analyse de la baisse du chiffre d'affaires

Cette baisse est due au fait qu'en fin 2016 nous avions eu beaucoup d' ouvriers pour un gros chantier qui avaient loué nos mobil-homes, chose que nous n' avons pas eu en 2017 et une diminution du renouvellement des contrats week-end et vacances scolaires en septembre.

Fréquentation estivale

La fréquentation touristique a été moins bonne que l'an dernier.

Perspectives

En ce début d'année la location de nos mobil-homes par les ouvriers semble relancée et en ce qui concerne la saison estivale il est un peu trop tôt pour évaluer les perspectives de réservations.

A propos de FIEBM

Notre titre est côté sur NYSE Euronext sous ISIN FR0000062341.

Notre activité principale est l'exploitation d'un caravaning 4 étoiles en bord de mer à Carry le

Rouet sur la côte bleue entre Marseille et Martigues dans les Bouches du Rhône.

Notre effectif moyen est de 16 salariés, 11 hors saison et s'élevant jusqu'à 30 pour les mois de juillet et août.

