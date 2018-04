Les ventes de lunettes de Fielmann grippées au 1er trimestre

Hambourg (awp/ats) - Fielmann a souffert du froid hivernal et de l'épidémie de grippe. Les ventes de lunettes optiques du numéro un du secteur en Allemagne et en Suisse, ont légèrement diminué au 1er trimestre pour s'établir à 1,92 million d'unités, contre 1,95 million à la même période un an plus tôt.

Néanmoins, le chiffre d'affaires du groupe allemand a augmenté de 2,3% à 350 millions d'euros (419 millions de francs suisses), selon les chiffres publiés jeudi. Fielmann a vendu davantage d'aides auditives. Le bénéfice trimestriel avant impôts s'établit à 61,4 millions d'euros tandis que l'excédent passe 42 à 43 millions sur un an.

En avril, le secteur des lunettes a repris du poil de la bête. La fréquentation des magasins a considérablement augmenté, constate Fielmann, qui ne publie pas dans son rapport intermédiaire les chiffres d'affaires par pays.

Le groupe sis à Hambourg maintient ses objectifs. "Nous sommes convaincus de pouvoir renforcer notre position sur le marché et nous escomptons un développement positif pour l'exercice 2018", a déclaré l'entreprise familiale cotée à Francfort.

Fielmann accélère en parallèle son expansion en Italie. Fin mars, l'entreprise a ouvert son premier super-centre à Vérone. Le lunettier exploite actuellement douze succursales dans le nord de l'Italie et, à moyen terme, en vise 40.

ats/rp