Ulrich Ebensperger Analyste financier Un mouvement de baisse anticipé Stratégie du 23/04/2018 | 09:41 vente conditionnée En attente

Cours d'entrée : 64.3€ | Objectif : 59€ | Stop : 66.8€ | Seuil d'invalidation : 67€ | Potentiel : 8.24% La zone d'accumulation actuelle semble fragile. Le titre Fielmann AG pourrait voir sa configuration graphique se dégrader après l'enfoncement du support actuellement testé.

On pourra se positionner à la vente en cas de rupture des 64.3 € pour viser les 59 €.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 65.7 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 64.65 EUR.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.59 fois le CA de la société, est relativement élevée.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 29.71 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Points faibles La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.59 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Données financières (€) CA 2018 1 466 M EBIT 2018 272 M Résultat net 2018 189 M Trésorerie 2018 293 M Rendement 2018 3,00% PER 2018 29,71 PER 2019 28,19 VE / CA 2018 3,59x VE / CA 2019 3,43x Capitalisation 5 552 M Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux