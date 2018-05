Fifth Third Bancorp : rachète MB Financial 4,7 milliards de dollars

Chaque actionnaire de MB Financial recevra 54,20 dollars, soit 1,45 action ordinaire de Fifth Third et 5,54 dollars en numéraire, représentant une prime de 24% par rapport au cours de clôture de vendredi de MB Financial.

Fifth Third Bank, qui exploite 1.300 succursales et dispose de 2.600 distributeurs automatiques de billets dans une douzaine d'Etats, a indiqué que l'opération devrait réduire son ratio CET1 d'environ 45 points de base.

Citi a été mandaté comme conseiller financier de Fifth Third et Simpson Thacher & Bartlett comme conseiller juridique.

Du côté de MB Financial, Sandler O'Neill + Partners est conseiller financier, et Silver Freedman, Taff & Tiernan et Vedder Price conseillers juridiques.

(Nikhil Subba à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MB FINANCIAL INC -1.45% 43.65 -1.95%