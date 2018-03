Figeac Aero : AÉRO s'installe en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Figeac Aéro et Shandong Nanshan Aluminium, un des leaders de la production d'aluminium, annoncent la signature d'une convention qui définit le cadre de la création d'une unité de production en joint-venture en Chine destinée à concevoir et produire des pièces en aluminium pour une large gamme d'applications aéronautiques. "L'accord signé représente une avancée décisive pour Figeac Aéro qui deviendra le premier sous-traitant français à s'implanter sur le marché chinois, en passe de devenir un des marchés aéronautiques les plus prometteurs au monde", assure le groupe français.Figeac Aéro et Shandong Nanshan Aluminium ont décidé de s'associer au travers d'une joint-venture au capital de 20 millions de dollars financés sur fonds propres dont la nouvelle société commune serait codétenue à 50%. Elle aura vocation à produire des pièces usinées en aluminium de moyenne et grande dimension pour l'industrie aéronautique et aérospatiale.Shandong Nanshan Aluminium fournirait à cette nouvelle entité commune la matière première et Figeac Aéro mettrait à disposition son savoir-faire reconnu mondialement en matière d'usinage. Par ailleurs, Figeac Aéro et Shandong Nanshan Aluminium mutualiseront leurs réseaux de partenaires sur tout le territoire chinois afin d'accélérer le développement de cette nouvelle entité commune et ainsi capter des parts du marché de l'offset ainsi que du marché domestique.