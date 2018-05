Figeac Aero : Lettre aux actionnaires Mai 2018

Le début de cette année 2018 a été riche en évènements structurants pour le développement de l'entreprise et je suis heureux de pouvoir vous présenter, dans cette lettre aux actionnaires, les projets qui vont assurer la croissance future de FIGEAC AÉRO.

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

LE PARTENAIRE DES GRANDS INDUSTRIELS

DE L'AÉRONAUTIQUE

Sur le plan commercial nous sommes désormais un fournisseur direct de Boeing. Cette annonce solde plus de 10 années de travail et vient récompenser une importante stratégie industrielle de développement sur le continent américain.

En France, nous poursuivons la montée en puissance de l'Usine du Futur à Figeac pour la production des carters LEAP. Nous avons par ailleurs acquis l'entreprise TOFER dont le principal site de production, à proximité de Toulouse, est dédié à l'usinage des pièces précises de petites et moyennes dimensions et à la réalisation des prestations de traitements thermiques, des savoir-faire complémentaires à ceux du Groupe.

Plus récemment, fidèle à notre stratégie de précurseur, nous avons lancer les bases de nos futures implantations en Chine et en Arabie Saoudite pour capter la demande grandissante de production de pièces aéronautiques sur ces zones géographiques.

Jean-Claude Maillard, Président Fondateur

Les équipes de FIGEAC AÉRO restent donc concentrées sur la croissance du Groupe mais également sur l'atteinte de notre objectif N°1 : des Free Cash positifs et récurrents à partir de mars 2019.

Je vous souhaite une agréable lecture et vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de notre lettre aux actionnaires.

FIGEAC AÉRO FOURNISSEUR DIRECT DE BOEING

Le site de Wichita est désormais en mesure d'usiner des pièces de petite à grande dimension, réaliser des prestations de traitement de surface et d'assemblage. Notre capacité à investir massivement dans un outil de production moderne associé à l'attrait d'un site Best Cost au Mexique ont permis de convaincre notre client sur les ambitions de FIGEAC AÉRO sur le continent américain.

FIGEAC AÉRO est désormais positionné sur le futur best seller de Boeing, le 777X.

TOFER, UNE EXPERTISE SUPPLÉMENTAIRE

TOFER dispose de 2 sites de production répartis en France et en Roumanie (Zone Best Cost). Sa spécialité est la production de pièces de tour comme pour la réalisation des axes et elle vient ainsi renforcer les capacités du Groupe dans ce domaine. Le savoir-faire de TOFER va permettre à FIGEAC AÉRO de réinternaliser la production de certaines pièces actuellement sous-traitées. L'entité a également une expertise dans le traitement thermique HVOF procédé spécial demandé par le secteur aéronautique.

Par ailleurs, TOFER amène une complémentarité significative dans l'offre produits de MTI qui était jusque là l'entité industrielle du Groupe spécialisée sur les marchés pétroliers. Aujourd'hui, TOFER réalise 20% de son activité dans le secteur aéronautique et 80% dans le secteur pétrolier. FIGEAC AÉRO envisage de doubler le chiffre d'affaires de cette entreprise sur 3 ans avec un rééquilibrage de l'activité en faveur de l'aéronautique.

CARNET DE L'ACTIONNAIRE

L'avis des analystes (Avril 2018)

RecommandationACHAT

DEUX NOUVELLES DESTINATIONS SUR L'ÉCHIQUIER AÉRONAUTIQUE DU GROUPE

FIGEAC AÉRO, au travers une Joint Venture avec Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd., un des leaders de la production d'aluminium, prépare son installation en Chine avec la création d'une unité de production. Ce nouveau site permettrait de réaliser des prestations de sous-traitance aéronautiques afin de répondre au marché de compensation des grands donneurs d'ordre mondiaux mais également d'accompagner la croissance du marché domestique chinois notamment le développement du COMAC. FIGEAC AÉRO sera le premier sous-traitant aéronautique à s'implanter sur ce pays pour produire des pièces en aluminium de moyennes et grandes dimensions, et ainsi capter le formidable potentiel de croissance de ce marché.

En Arabie Saoudite, FIGEAC AÉRO souhaite s'associer à deux grands industriels locaux, TASNEE, spécialisé dans la production de poudre de titane et AL SALAM, spécialisé dans le MRO pour la maintenance d'appareils civils et militaires. FIGEAC AÉRO apportera non seulement son savoir-faire industriel via des prestations de service mais fabriquera également les premières pièces compte tenu de son expertise dans le domaine. Ainsi le Groupe représentera la première entité de sous-traitance aéronautique dans le cadre du plan 2030 du royaume.

Objectif de cours

20,50 €

Cotation

Place de cotation : Euronext Paris (compartiment B) Mnemo : FGA

Code ISIN : FR0011665280 Code Reuters : FGA.PA Nombre d'actions : 31 839 473 Cours au 14/05/2018 Capitalisation boursière : 557 M€

20,00 €

Agenda Financier30 mai 2018 : Chiffre d'affaires 2017/1810 juillet 2018 : Résultats 2017/18

21,00 €

Rencontres InvestisseursZurich 11 septembre 2018

Londres 3 octobre 2018Paris 8 & 9 octobre 2018