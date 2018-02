Figeac Aéro : signature d'un MoU en Arabie Saoudite

27/02/2018 | 08:41

Figeac Aéro, NICDP, Al Salam Aerospace Industries et AMIC, société affiliée de TASNEE, annoncent avoir signé un MoU (Mémorandum of Understanding) pour étudier les opportunités de développement d'un site de production industriel en Arabie Saoudite.



Cet accord vise à identifier le potentiel de marché dans cette zone et à étudier les opportunités de développement d'une usine de pièces usinées de précision en aluminium et titane, de sous-ensembles ainsi que la création d'une force commerciale commune dédiée.



'Ce projet collaboratif ambitieux mené avec des partenaires de premier plan de l'aéronautique au Moyen Orient est une nouvelle reconnaissance internationale de notre savoir-faire et de notre excellence industrielle', commente le PDG Jean-Claude Maillard.



