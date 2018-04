FIPP : Communiqué sur les résultats annuels 2017

FIPP RESULTATS ANNUELS 2017

Paris, le 25 avril 2018

Faits Marquants

Patrimoine

94,5 M€

Résultat net consolidé (part du groupe)

1 414 K€

Résultat global (part du groupe)

1 224 K€

ANR au 31/12/17

0,613 € / action

Cours au 24/04/18

0,272 € / action (soit une décote de 55,6% par rapport à l'ANR)

Un patrimoine immobilier évalué à 94,5 M€ en juste valeur sauf pour le site du Blanc Mesnil évalué au coût amorti (17,9 M€) constitué principalement d'hôtels et de biens situés dans une zone dynamique, les Alpes, d'un immeuble de haut standing à Londres et d'actifs situés en région parisienne.

Chiffres clés de l'activité





Bilan Consolidé synthétique

(en millions d'euros) Au

31/12/2017 Au

31/12/2016



Patrimoine immobilier

Autres actifs immobiliers

Autres actifs non courants

Actifs courants



86,7

8,0

8,3

4,5



85,4

7,9

8,0

25,3



Total Actif



107,5 126,6





Capitaux propres (part du groupe)

Participation ne donnant pas le contrôle (1)

Endettement financier

Passifs non courants

Passifs courants



70,7

4,4

5,1

0,8

26,5



69,7

6,1

15,2

1,1

34,5



Total Passif



107,5 126,6

La « Participation ne donnant pas le contrôle » concerne les actionnaires minoritaires de la société. France Tourisme Immobilier (FTI) dont le groupe ne possède que 51,02 % du capital et de la société France Paris Nord (FPN) dont le groupe ne possède que 29,54% en 2017, sachant que les ORA, d'un montant de 6 959 K€ au 31 décembre 2017 et correspondant à la conversion des créances FIPP sur Foncière Paris Nord, sont éliminées selon les règles de consolidation. Au 31 décembre 2017, la société FIPP détient 141 826 718 ORA restant à lui être remboursées en actions FONCIERE PARIS NORD sur un total de 150 715 849 ORA non converties à la même date. Si l'ensemble des ORA avait été remboursé au 31 décembre 2017, le pourcentage de droits au capital aurait ainsi été de 71,51%.





Compte de résultat Consolidé synthétique

(en milliers d'euros)



Au

31/12/2017 Au

31/12/2016



Chiffre d'affaires

dont loyers

dont charges refacturées







Charges locatives globales

Revenus nets des immeubles







Charges de personnel







Autres produits et autres charges







Variation de valeur des immeubles de placement







Dotation et reprises aux autres amortissements







Résultat de cession des entités déconsolidées







Résultat opérationnel avant cessions







Résultat de cession d'immeubles de placement







Résultat opérationnel







Résultat financier

dont intérêt sur emprunts







Impôt sur les résultats







Résultat net (part du groupe)

Résultat de la participation ne donnant pas le contrôle







Résultat net







2 940

1 997

943







-3 780

-839







-547







-2 024







2 425







47







-







-939







-







-939







-306

-252







-9







1 414

-2 669







-1 254



2 516

1 889

627







-1 291

1 225







-534







-1 668







1 875







-78







-







821







-







821







1 355

-148







-49







2 693

-566







2 127

Résultats

Revenus nets des immeubles :

Au 31 décembre 2017, les revenus nets des immeubles du groupe FIPP sont une perte de 839 K€ contre un bénéfice de 1 225 K€ pour la même période en 2016.

Cette diminution de 2 064 K€ K€ par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par l'intégration des revenus nets de l'ensemble immobilier situé au Blanc Mesnil sur une année entière au lieu de 3 mois en 2016. Il faut, toutefois, noter que cet ensemble immobilier est en cours de restructuration et que de nombreux locataires sont partis en 2017 entraînant ainsi une baisse des revenus.

Résultat :

Le résultat net de la période est une perte de -1 254 K€, qui se décompose en une perte de - 2 669 K€ revenant aux autres actionnaires (les minoritaires) des sociétés FTI (- 281 K€) et FPN (- 2 388 K€) et un bénéfice de +1 414 K€ attribuable aux participations donnant le contrôle (part du groupe).

Patrimoine

Valorisation des actifs :

Les travaux de restructuration de l'hôtel du Parc des Expositions à Vanves (92) ont débuté en 2016 pour une période de 18 mois. L'enveloppe budgétaire est de l'ordre de 2 500 K€ HT. Les travaux réalisés au 31 décembre 2017 s'élèvent à 141 K€.

Patrimoine :

Le groupe n'a procédé à aucune cession, ni acquisition d'immeuble sur la période.

Au cours de l'exercice 2017, la situation nette consolidée du sous-groupe FONCIERE PARIS NORD a évolué par le remboursement de 16 188 529 Obligations Remboursables en Actions (ORA) et par l'exercice de 13 490 199 Bons de Souscription d'Actions (BSA). Le nombre d'actions de la société FONCIERE PARIS NORD a augmenté de 43 168 927 titres. Le pourcentage d'intérêt financier de FIPP dans le sous-groupe FONCIERE PARIS NORD est passé de 23,05% à 29,54%. Si l'ensemble des ORA avait été remboursé au 31 décembre 2017, le pourcentage de droits au capital aurait ainsi été de 71,51%.

Au 31 décembre 2017, le patrimoine, d'une surface totale de 90 313 m² est valorisé à 94,5 M€. Cette valeur est répartie pour 56% en province (Alpes), 14% à Londres et 30% en région parisienne.

Les immeubles de placement au 31 décembre 2017 ressortent à 86,7 M€ contre 85,4 M€ au 31 décembre 2016. Cette valeur au 31 décembre 2017 tient compte de l'évaluation des immeubles de placements à la juste valeur sauf pour l'ensemble immobilier situé au Blanc Mesnil qui est valorisé au coût amorti à hauteur de 17,9 M€. Par ailleurs, l'immeuble, « Hôtel Parc des Expositions » situé à Vanves, d'une surface de 2 250 m², est classé en actif corporel pour 7,7 M€ car, après travaux, il aura pour vocation d'être exploité directement par le Groupe. Il ne répond donc plus à la définition (IAS 40) des immeubles de placement.

Les immeubles du groupe sont composés à hauteur de 48,4 M€ de murs d'hôtels et résidences hôtelières, 25,5 M€ d'immeubles résidentiels, 17,9 M€ d'immeubles en restructuration, 1,5 M€ de commerces, 0,8 M€ de bureaux et de 0,4 M€ de charges foncières (terrain de Verdun) et de locaux techniques (caves).



Les expertises ont été réalisées par les sociétés, JLL, Colomer Expertises, Knight Frank et le cabinet Bergeras Expertises selon les critères définis dans la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière appliquée par l'ensemble des sociétés foncières cotées.

Actif net Réévalué

Au 31 décembre 2017, l'ANR est calculé comme suit :

Capitaux propres consolidés 70 659 K€

Titres d'autocontrôle (7 128 685 actions) 991 K€

Plus-value latente/ titres d'autocontrôles 3 375 K€

Actif Net Réévalué 75 025 K€

Nombre d'actions (au 31/12/2017) 122 471 554

ANR par action : 0,6126 € par action

Perspectives

La Société continue d'étudier des projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif, de potentiel de rendement ou de valorisation intéressantes.

Arrêté des comptes

Les comptes au 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 avril 2018.

En conformité avec la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'examen d'audit par les commissaires aux comptes sont achevées. Leurs rapports sont en cours d'émission.

**********

FIPP est une Société Anonyme à Conseil d'Administration, régie par le droit français, au capital de 15.000.000 €, dont le siège social est au 2 rue de Bassano - 75116 PARIS, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 047 212.

Les actions FIPP sont cotées sur Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C, ISIN FR 0000038184).

Pour plus d'informations sur le Groupe, www.f-i-p-p.com

