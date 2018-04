FLEURY MICHON : CHIFFRE D'AFFAIRES 1er trimestre 2018

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018 : 172,5 M€ à -2,9 %

Chiffre d'affaires du Pôle GMS Libre-service France en retrait à -1,3 %

Pouzauges - 10 avril 2018 : Le groupe Fleury Michon, leader français des produits frais de Charcuterie, Plats cuisinés et Surimi, a enregistré au 1er trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 172,5 M€, en retrait de -2,9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE ET PAR PÔLES

CA par Pôles en M€ 1er trimestre 2017 2018 Variation en % Pôle GMS1 Libre-Service France 149,8 147,8 -1,3 % Pôle International* 12,5 10,6 -15,2 % Pôle Ventes avec Services 15,4 14,1 -8,4 % Total 177,7 172,5 -2,9 % [1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

* à taux de change courant

LE PÔLE « GMS LIBRE-SERVICE FRANCE »

A la fin du 1er trimestre 2018, le Pôle GMS Libre-Service France (85,7 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) a réalisé un chiffre d'affaires de 147,8 M€ en évolution de -1,3 %. Ce chiffre est à périmètre constant, le chiffre d'affaires de la société Paso (dont Fleury Michon a annoncé le 3 avril 2018 l'acquisition) sera intégré au chiffre d'affaires du Pôle à partir du 2e trimestre 2018.

Pour la même période, le chiffre d'affaires des ventes de produits à la marque Fleury Michon s'élève à 142,4 M€ (-1,3 %).

Cette évolution est en ligne avec les évolutions précédentes de chiffre d'affaires et n'intègre pas les résultats des accords commerciaux 2018 avec la Grande Distribution. Cette évolution intègre un effet volumes de -3,4 % et un effet prix favorable de 2,2 %. Cela s'explique essentiellement par :

la baisse des investissements promotionnels,

la montée en gamme des produits, consécutive au repositionnement de l'offre conformément aux attentes des consommateurs.

Malgré les résultats de ce trimestre, une évolution positive pour le reste de l'année est attendue. Elle sera en particulier portée par les accords de développement signés avec nos clients et les innovations mises en marché, toutes exprimant la mission de Fleury Michon : « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

LE PÔLE « INTERNATIONAL »

Pour le Pôle International (6,1 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe), le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 est de 10,6M€ en recul à -15,2 %. Cette évolution est principalement liée à un recul du chiffre d'affaires au Canada, Delta DailyFood Canada (DDFC) ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,00 M€ à -22,7 % à taux de change courant et à -15,2 % à taux de change constant. Ce recul résulte de l'arrêt des produits à marque Fleury Michon en Grande Distribution (sauf chez Costco) et de la perte d'un client en catering non compensée à date.

Concernant les joint-ventures mis en équivalence (hors périmètre consolidé du Pôle International), Platos Tradicionales en Espagne est en croissance à +14,4 % sur ce 1er trimestre. En Italie, Piatti Freschi Italia est en retrait à -4,3 %. Cette baisse est liée à l'arrêt de marchés MDD1 et 1er Prix à la suite de l'incendie d'un site de production en 2017. Les produits à marque Viva la Mamma sont quant à eux en progression de plus de 20 %.

LE PÔLE « VENTES AVEC SERVICES »

Le Pôle Ventes avec Services (8,2 % du chiffre d'affaires consolidé du Groupe) réalise un chiffre d'affaires de 14,1M€ en retrait de -8,4 % par rapport au 1er trimestre 2017. Le chiffre d'affaires Room Saveurs s'est établi à 7,5M€ à +4,7 %. L'évolution du Pôle est cependant pénalisée par une baisse du chiffre d'affaires du catering aérien au départ de France.

1 MDD: Marque de Distributeur

Contact communauté financière :

Jean-Louis ROY, Directeur administratif & financier

Tel : 02 51 66 30 20 - infos.finances@fleurymichon.fr

Contact media :

Publicis Consultants

Tel : 01 44 82 47 95 - fleurymichon@consultants.publicis.fr

Prochain rendez-vous : 10 avril 2018 après bourse

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Fondée en 1905, notre entreprise de taille intermédiaire est présente en France et à l'international.

Familiale et indépendante, nous sommes une des plus grandes marques alimentaires françaises.

Nous préparons des produits frais, cuisinés pour le quotidien.

Notre projet « aider les Hommes à manger mieux chaque jour » exprime notre vision du futur. Celle d'une marque entreprise, ouverte et proche, qui valorise les femmes et les hommes et privilégie la collaboration avec ses parties prenantes. Celle d'une marque innovante et responsable qui veut contribuer au manger mieux de demain.

L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist B et est éligible PEA PME.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: FLEURY MICHON via Globenewswire