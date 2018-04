FLEURY MICHON : a vécu un exercice 2017 difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon cède 0,2% à 48,70 euros après la publication de résultats 2017 passés à la trancheuse. L'an dernier, le bénéfice net a été divisé par deux à 8,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel a été mangé à la même sauce : -47% à 11,5 millions. Sans surprise, le taux de marge opérationnelle déguste, lui aussi, s'établissant à 1,6% contre 2,9% en 2016. Le chiffre d'affaires s'établit à 717 millions d'euros sur l'exercice 2017, à comparer aux 737,7 millions d'euros en 2016.Fleury Michon évoque des tensions sur ses marchés GMS Libre-Service France et une forte hausse des coûts de matières premières non répercutée sur les prix de vente à la Distribution.Compte tenu de ces éléments, le groupe proposera un dividende de 1,10 euro par action, stable par rapport à l'exercice précédent.Concernant ses perspectives, Fleury Michon souhaite renouer durablement avec la croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant.Malgré ces résultats dégradés, le groupe n'abandonne pas la croissance externe. Dans un communiqué distinct, Fleury Michon a annoncé l'acquisition de Paso, société spécialisée dans les produits d'apéritif, d'apéritif-dînatoire et implantée en Vendée. Ce rachat répond à la stratégie de croissance de Fleury Michon, basée à la fois sur la diversification de son offre mais également sur des acquisitions ciblées.Créée en 2003, Paso est une entreprise agroalimentaire implantée en Vendée et spécialisée dans des produits apéritif et apéritif-dinatoire, à consommer et à partager au quotidien ou pour des occasions festives.C'est ainsi qu'elle fabrique et distribue en grandes et moyennes surfaces à la marque Paso différentes gammes pour l'apéritif dont les principales sont les préfous et les mini-burgers. Elle emploie environ 140 personnes sur deux sites de production dont le dernier a été ouvert il y a moins d'un an.Au cours du dernier exercice, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros avec une croissance moyenne annuelle supérieure à 20 % au cours des trois derniers exercices. Des perspectives alléchantes !