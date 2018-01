FLEURY MICHON : la reprise se profile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fleury Michon a retrouvé le bon rayon en fin d'année. Le champion français des produits frais de charcuterie, plats cuisinés et surimi a enregistré au dernier trimestre le premier trimestre positif de tout l'exercice ! Une performance qui redonne de l'appétit aux investisseurs : le titre gagne 2% à 50,80 euros. Ce regain tardif n'empêche pas le chiffre d'affaires annuel d'accuser un repli de 2,8% à 717 millions d'euros, un montant toutefois supérieur à l'estimation de CM-CIC qui tablait sur 708 millions.Au quatrième trimestre, les ventes du groupe ont grimpé de 0,7% à 179 millions alors que le broker visait 170 millions.Fort de ce résultat, Fleury Michon a confirmé l'amélioration de sa marge opérationnelle courante au second semestre 2017. Celle-ci devrait être supérieure à ce qui était annoncé précédemment et dépasser les 2%.Dans sa note, CM-CIC souligne que l'évolution des activités les plus rentables est encourageante.Ainsi, le pôle libre-service GMS France (84% du chiffre d'affaires 2017) s'effrite de seulement 1% au dernier trimestre. La gamme charcuterie (3/4 de la division) affiche même une croissance de 0,3% (-1,6% sur l'exercice) et le surimi rebondit de 5,1% (-3,5% sur l'exercice).De plus, le pôle international (8,2% du chiffre d'affaires 2017) s'envole de 29,3% au quatrième trimestre (+7,5% sur l'exercice), le Canada restant stable.En revanche, le pôle Ventes avec Services se contracte ce dernier trimestre de 5,1% (-1,4% sur l'exercice à 57,1 millions) en raison d'un chiffre d'affaires en catering aérien "départ France" en retrait.Au final, le courtier a ajusté sa prévision de résultat opérationnel courant 2017 à 16,8 millions d'euros contre 16 millions auparavant. L'évolution du quatrième trimestre conforte sa vision d'une reprise du chiffre d'affaires et des résultats de Fleury Michon à partir de 2018.