Fleury Michon : COMMUNIQUE FINANCIER RESULTATS 2017

RESULTATS 2017

▪Résultat net 2017 à 8,6M€ pour une marge nette à 1,2 % et un

Chiffre d'affaires 2017 à 717,0M€

▪Rebond du Résultat opérationnel courant au 2ndsemestre ▪Structure financière qui reste solide



717,0 M€ 8,6 M€ 1,2 % Chiffre d'affaires Résultat net 2017 Marge nette 2017 consolidé 2017

Pouzauges-03 avril 2018 :«Dans un environnement inédit et plus exigeantqu'hier,2017-2018 est une période de redéploiement actif pour notre Groupe. Les premiers effets positifs de la mise enœuvrede notre transformation sont apparus dès le 2ndsemestre 2017. Notre structure financière déjà solides'estrenforcée en 2017 et nous donne les moyensd'unretour à la croissance rentable. Le moteur de cette croissance retrouvée seral'innovationet des acquisitions ciblées. Nous avons aussi déployé en 2017 de nombreux projets innovants qui reflètentl'engagementdu Groupe dans le « Manger Mieux », commel'illustrenotre récent accord avec Ferme France. Notre objectif est deretrouver une croissance rentable, forte et durable etd'améliorer l'alimentationdesconsommateurs,d'aiderles Hommes à manger mieux chaque jour. »

Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon

En 2017, le Groupe a enregistré un chiffred'affairesannuel de 717,0M€,en retrait de -2,8 % par rapport à l'annéeprécédente sur son périmètre consolidé,n'intégrantpas les joints ventures PFI en Italie et Platos Tradicionales en Espagne.

Le Résultat opérationnel courant 2017 est de 8,5M€pour une marge opérationnelle courante à 1,2 %. Le Résultat net 2017 est de 8,6M€et la marge nette atteint 1,2%.

Eléments du compte de résultat IFRS (M€) 2016 2017 Chiffre d'affaires 737,8 717,0 Résultat opérationnel courant 24,2 8,5 Marge opérationnelle courante 3,3 % 1,2 % Résultat opérationnel 21,6 11,5 Marge opérationnelle 2,9 % 1,6 % Résultat financier -0,7 -0,8 Impôt -6,1 -4,7 Quote-part mise en équivalence 2,0 2,6 Résultat net consolidé 16,8 8,6 Marge nette 2,3 % 1,2 %

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseild'Administrationdu 3 Avril 2018. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en coursd'élaboration.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Comme annoncé précédemment, le chiffred'affaires2017 du Groupe est en retrait du fait de tensions sur nos marchés GMS Libre-Service France.

Le Pôle GMS Libre-Service France est en recul au global de -3,9 % et à -2,7% à la marque Fleury Michon. Le PôleInternational enregistre une croissance à +7,5 %. Le Pôle Ventes avec Service est lui en légère baisse (-1,4 %).

Le marché del'alimentaireen France traverse une période de transformation accélérée.L'ensembledel'Industrieagroalimentaire est pris entre:

- Les attentes légitimes des consommateurs sur des produits de qualité et porteurs de bénéfices santé-environnementaux-sociétaux,

- Et une situation de guerre des prix des acteurs de la Distribution qui tirel'ensembledes offres vers le bas.

Devançant cette situation, Fleury Michons'estinvesti dès 2014 dans son projetd'entreprise« Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » afin de contribuer activement à l'améliorationdel'alimentationdes consommateurs en partenariat avecl'ensembledes acteurs de la distribution et des filières agricoles.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Simultanément à cette situation commerciale en France, le 1ersemestre 2017 a été caractérisé par une forte hausse des coûts des matières premières non répercutée sur les prix de vente à la Distribution, ce qui a impacté le Résultat opérationnel courant du Groupe qui clôtl'annéeà 8,5M€pour une marge opérationnelle courante à 1,2 % contre 3,3 %en 2016.

Face à cette situation le Groupe a déployé dés le 1er semestre 2017 un plan de compétitivité nommé Plan Renaissance visant à réorganiser le Groupe pour travailler de manière plus rapide, plus efficace et plus économe. Après un 1er semestre avec un Résultat opérationnel courant à -1,3M€(marge opérationnelle de -0,3 %), ce plan a commencé à porter ses fruits dès le 2ndsemestre avec un rebond du Résultat opérationnel courant à 9,8M€pour une marge opérationnelle courante à 2,7%, proche de celle du 2ndsemestre 2016 à 3,0 %.

Le Résultat opérationnel 2017 est de 11,5M€pour une marge opérationnelle à 1,6 % pourl'année.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE ET RESULTAT NET

La quote-part des sociétés mise en équivalence (PFI, Platos Tradicionales) atteint 2,6M€en 2017 (2,0M€en 2016).

Dans ce contexte, le Résultat net consolidé est à 8,6M€pour une marge nette à 1,2 % contre 2,3 % en 2016.

STRUCTURE BILANTIELLE

Les capitaux propres du Groupe au 31 décembre 2017s'élèventà 225,6M€,en progression de +1,8 % par rapport à fin2016 (221,7M€). Au 31 décembre 2017, la dette financière nette (dettes financières long terme et court termediminuées des disponibilités et des placements financiers) est en forte baisse à 40,5M€contre 54,1M€fin 2016. Le gearing (endettement net/capitaux propres) du Groupes'améliore d'autantà 18,0 %.

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Il sera proposé lors del'AssembléeGénérale des actionnaires du 27 juin 2018 un dividende par action de 1,10€. Un acompte sera versé le 15 Mai 2018.

OBJECTIFS

•Intensifier notre engagement dans le «Manger Mieux»

•Renouerdurablementavec lacroissancedu chiffred'affaireset du résultat opérationnel courant

•Renforcerl'internationalet les ventes avec service

En 2018 le Groupe poursuivra ses actions pour améliorer son Résultat opérationnel courant ainsi que le travail entrepris de repositionnement del'offre.

