Fleury Michon : Portzamparc maintient son conseil 'conserver'

11/04/2018 | 11:53

Portzamparc a réitéré ce mercredi son opinion 'conserver' et son objectif de cours de 50 euros sur Fleury Michon, au lendemain de l'annonce d'un recul de 2,9% du chiffre d'affaires du premier trimestre à 172,5 millions d'euros, en dessous de la prévision du broker, qui tablait au contraire sur une progression de 2,4% à 181,9 millions.



Après cette publication décevante, ce dernier a revu à la baisse ses prévisions organiques sur l'ensemble de l'année à -0,1%, contre +2,0% précédemment, avec toutefois 'une légère reprise d'activité sur le reste de l'année (+0,9%)'.



'Malgré une plus faible croissance organique, nous attendons une hausse de 2,7% des revenus 2018 à 736,4 millions d'euros (contre 731,3 millions précédemment) exclusivement grâce à l'acquisition de Paso. Nos prévisions de croissance et de marge restent inchangées au-delà', a poursuivi l'analyste, selon lequel le reste de l'année devrait donc être de meilleure facture.





