FLIR : fournit l’imagerie thermique pour la caméra pour drones commerciaux à double capteur DJI Zenmuse XT2 nouvelle génération

Les sociétés étendent leur collaboration à l’heure où DJI rejoint le programme d’innovation thermique ‘Thermal by FLIR’

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui que DJI, leader mondial en drones civils et imagerie aérienne, intégrera une technologie FLIR de capteurs à imagerie thermique à sa nouvelle caméra pour drones DJI Zenmuse XT2. La DJI Zenmuse XT2, premier double capteur de DJI et sa caméra à cardan stabilisé la plus avancée pour applications de drones commerciaux, renforce la collaboration entre FLIR® et DJI. La Zenmuse XT2 rejoint également le programme de partenariat ‘Thermal by FLIR’ que FLIR a créé pour stimuler l’innovation thermique et permettre aux partenaires d’exploiter la position de leader, la qualité et l’innovation que représente la marque FLIR sur le marché de l’imagerie thermique.

Fabriquée avec en tête des applications de sécurité industrielle et publique, la DJI Zenmuse XT2 repose sur les avantages de la première caméra thermique développée conjointement par FLIR et DJI, la DJI Zenmuse XT. La nouvelle caméra pour drones comprend à la fois une caméra vidéo couleur 4K haute définition et une caméra thermique radiométrique haute résolution, permettant aux opérateurs de passer en vol de la caméra thermique à la caméra visible. La Zenmuse XT2 utilise également la technologie brevetée MSX® de FLIR, à savoir d’imagerie dynamique multispectrale, qui embosse les détails haute fidélité de lumière visible sur l’imagerie thermique, afin d’améliorer la qualité et la perspective de l’image.

La Zenmuse XT2 est compatible avec les plateformes DJI des séries Matrice 600 et Matrice 200, et s’intègre avec la technologie de transmission de données de DJI pour un affichage vidéo en direct. L’intégration totale offre aux opérateurs de drones une installation prête à l’emploi, un contrôle en temps réel et l’enregistrement pendant le vol en incrustation d’images thermique, visible ou thermique/visible. Cette flexibilité permet aux opérateurs de dupliquer les données dans une seule caméra et de rester focalisé sur les tâches importantes.

« L’arrivée de la DJI Zenmuse XT2 avec un capteur FLIR représente une avancée technologique importante pour les opérateurs de drones qui ont besoin à la fois d’une caméra visible et des avantages superpuissants de l’imagerie thermique dans un seul produit », a déclaré James Cannon, président-directeur général de FLIR. « Les opérateurs de drones peuvent désormais capturer des données sans atterrir, un avantage important pour les opérations de recherche et de sauvetage, pour la surveillance à distance du bon fonctionnement des équipements mécaniques et électriques et pour l’identification de problèmes potentiels dans les bâtiments. Notre collaboration avec DJI cadre parfaitement avec notre mission d’utiliser notre technologie thermique pour aider à sauver des vies et des moyens d’existence. »

« Depuis l’introduction de notre première caméra FLIR en 2015, nous avons observé une forte demande des produits à imagerie thermique, car ils ont aidé à transformer les drones JI en des outils essentiels et qui sauvent souvent des vies dans un large spectre d’industries », a déclaré Roger Luo, président chez DJI. « Nous sommes ravis de présenter ensemble notre produit nouvelle génération, la Zenmuse XT2, plus facile et plus efficace à exploiter, et de démontrer une fois de plus notre engagement envers l’innovation dans le secteur des drones commerciaux. »

DJI est l’un des nombreux partenaires impliqués dans le nouveau programme Thermal by FLIR, créé pour soutenir les équipementiers (OEM) et les innovateurs de produits intéressés par l’utilisation des capteurs à imagerie thermique FLIR afin d’offrir les avantages du « Sixième sens du monde ». Le programme fait en sorte que les équipementiers et les entrepreneurs puissent porter la marque Thermal by FLIR et reçoivent un soutien supplémentaire de développement et de commercialisation des produits, de la part de FLIR , pour fabriquer et commercialiser leurs produits respectifs. Parmi d’autres partenaires Thermal by FLIR, citons Cat Phones, Casio, Panasonic, ARSENZ et TinkerForge.

Pour en savoir plus sur la Zenmuse XT2, rendez-vous sur le site www.flir.com/xt2. Pour les fabricants de dispositifs qui souhaitent en savoir plus sur l’intégration des capteurs FLIR, veuillez vous rendre sur la page http://www.flir.com/thermalbyflir/.

À propos de FLIR Systems

Fondée en 1978 et installée à Wilsonville, Oregon, la société FLIR Systems est leader mondial dans la fabrication de systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, à améliorer la productivité et à protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flir.com et suivre @flir.

