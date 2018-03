FLIR : lance le capteur de trafic thermique pour la communication V2X (véhicule communiquant avec tout)

Le capteur thermique ThermiCam V2X de FLIR sera un composant critique des applications de ville intelligente et de véhicule connecté

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement de FLIR ThermiCam™ V2X, un capteur de trafic thermique destiné au marché de la technologie émergente du V2X (véhicule communiquant avec tout). Le capteur de trafic compatible V2X de FLIR pour le trafic urbain permettra aux véhicules et à l’infrastructure de trafic de communiquer et de partager les données dans un système visant à améliorer la sécurité et l’efficacité des automobilistes, piétons et cyclistes.

La technologie V2X est un système émergent d’évitement des accidents qui s’appuie sur la communication des informations entre les véhicules à proximité et l’infrastructure de trafic pour avertir les conducteurs de situations potentiellement dangereuses. Dans un système V2X, les véhicules ainsi que l’infrastructure ont des unités de communication installées afin de transmettre les informations. Le ThermiCam V2X de FLIR est monté sur les feux tricolores existants et détecte les véhicules, piétons, et cyclistes aux intersections, grâce aux données d’imagerie thermique. En utilisant la technologie DSRC (communications à courte portée dédiées), les véhicules transmettent les données de direction et de vitesse en temps réel, tandis que le ThermiCam V2X communique la présence des piétons et des cyclistes, ainsi que les données des autres véhicules.

Le ThermiCam V2X peut hiérarchiser la priorité de la signalisation du trafic au niveau des intersections les plus passantes et des voies principales pour les véhicules de transport public et d’urgence, améliorant finalement le flux de la circulation et la sécurité pour tous les conducteurs. De même, dans la mesure où le ThermiCam se connecte aux systèmes de circulation urbaine existants, les planificateurs de la circulation urbaine peuvent faire évoluer l’infrastructure de circulation et éviter des investissements majeurs dans la technologie de remise à neuf.

« Alors que les constructeurs automobiles conçoivent la technologie V2X dans les futurs véhicules, la technologie de FLIR est déployée aujourd’hui afin de s’assurer que les villes sont prêtes pour leur arrivée », a déclaré James Cannon, Président directeur général de FLIR. « En détectant les piétons, cyclistes et véhicules en temps réel, tout en favorisant la communication entre les véhicules et l’infrastructure du trafic, le ThermiCam V2X de FLIR jouera un rôle critique pour améliorer le déplacement et la sécurité sur les routes du monde entier ».

FLIR fera une démonstration du capteur ThermiCam V2X lors du salon Intertraffic 2018 à Amsterdam au stand n°10.403, du 20 au 23 mars 2018. Le produit est disponible pour être testé aujourd’hui, sa disponibilité générale étant prévue pour le second semestre de 2018. Pour plus d’informations sur les solutions de détection et de surveillance vidéo pour les applications de trafic, consultez le site : États-Unis : www.flir.com/traffic ; Europe : www.flir.eu/traffic.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, et la détection avancée des menaces. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flir.com et suivre @flir.

Déclarations prévisionnelles

Les affirmations contenues dans ce communiqué de presse ne revêtant pas un caractère de nature historique sont des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l’activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. C’est pourquoi les résultats réels sont susceptibles de diverger de façon substantielle de ce qui est mentionné ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs, notamment, les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents et rapports de FLIR déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières). Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

