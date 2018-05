FLIR : présente Saros, la nouvelle gamme de caméras de sécurité pour surveillance périmétrique extérieure que FLIR propose aux entreprises commerciales

Le système Saros de FLIR combine plusieurs technologies en une seule unité pour permettre l’adoption thermique dans de nouveaux secteurs commerciaux

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la gamme des caméras de sécurité Saros™ , ses produits de sécurité extérieure de nouvelle génération qui intègrent plusieurs technologies de protection périmétrique traditionnelles en une solution unifiée. Cette approche est conçue pour fournir des alertes précises et exploitables ainsi que des données d’alarme vérifiées.

La gamme des caméras Saros de FLIR permet aux entreprises commerciales de déployer de manière rentable un système sophistiqué de détection d’intrusion extérieure. Les systèmes de sécurité périmétrique traditionnels peuvent nécessiter des investissements importants, aussi bien dans l’infrastructure que dans les dépenses courantes en raison des fausses alarmes. En plus de grandement réduire le coût du déploiement initial en minimisant la quantité d’équipement requise, le système Saros de FLIR réduit aussi les faux positifs grâce à des analyses avancées intégrées, ce qui élargit le marché de la protection périmétrique extérieure pour les sociétés de télésurveillance de sécurité.

Une seule unité Saros de FLIR combine de nombreuses technologies de sécurité, dont les suivantes :

Multiples capteurs thermiques FLIR Lepton ® – Pour une surveillance de sites étendus indépendamment de l’éclairage défavorable ou des conditions météorologiques

– Pour une surveillance de sites étendus indépendamment de l’éclairage défavorable ou des conditions météorologiques Caméras optiques haute définition – Option de résolution 1080p ou 4K pour réaliser une identification visuelle précise des intrus

– Option de résolution 1080p ou 4K pour réaliser une identification visuelle précise des intrus Illuminateurs infrarouges à LED visibles – Peuvent dissuader les intrus grâce à un éclairage à la lumière blanche

– Peuvent dissuader les intrus grâce à un éclairage à la lumière blanche Analyse sophistiquée embarquée – Détection et classification précises des cibles permettant de réduire les fausses alarmes

– Détection et classification précises des cibles permettant de réduire les fausses alarmes Audio bidirectionnel et entrées/sorties numériques – Activent la réponse audio en temps réel

La plateforme Saros de FLIR a été conçue et fabriquée en fonction des risques de cybersécurité actuels. Un cryptage de bout en bout sécurise intégralement les flux d’installation, web et vidéo, tandis que le verrouillage de la configuration après le réglage initial prévient les tentatives de sabotage. La plateforme Saros de FLIR élimine également le besoin de redirection de port, de sorte que les périphériques sont moins exposés aux attaques de sécurité à distance.

« Équipée de multiples FLIR Leptons, la plateforme Saros de FLIR représente un nouveau paradigme de sécurité pour les emplacements commerciaux à grande surface qui font face aux menaces de pertes », a déclaré James Cannon, président et chef de la direction de FLIR. « Les produits Saros de FLIR offrent de nouvelles opportunités d’affaires aussi bien aux stations de télésurveillance qu’aux intégrateurs de sécurité qui cherchent à se différencier dans le secteur. La gamme Saros est un ajout important au portefeuille de sécurité de FLIR. Elle renforce notre objectif consistant à offrir des technologies innovantes qui promeuvent la perception et la sensibilisation afin d’inciter les professionnels à prendre des décisions qui sauvent des vies et des moyens de subsistance. »

Les premiers modèles Saros de FLIR, aussi bien les caméras dôme que multi-images, seront distribués en Amérique du Nord et en Europe à partir du troisième trimestre 2018 via le réseau de revendeurs et d’intégrateurs, créé par FLIR. Pour en savoir plus sur la gamme Saros de FLIR, consultez les sites www.flir.com/saros (aux États-Unis) et www.flir.eu/saros (en Europe).

À propos de FLIR Systems

Fondée en 1978 et installée à Wilsonville, Oregon, la société FLIR Systems est leader mondial dans la fabrication de systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, à améliorer la productivité et à protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flir.com et suivre @flir.

Déclarations prévisionnelles

