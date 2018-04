FLIR : réalise un investissement stratégique dans DroneSense

L’investissement crée un partenariat visant à développer de puissantes solutions UAS destinées aux premiers intervenants clients de FLIR, et permet à DroneSense de financer sa croissance

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) et DroneSense, Inc. ont annoncé aujourd’hui que FLIR avait conclu un investissement stratégique dans DroneSense, le fabricant d’une plateforme logicielle unique répondant aux besoins croissants des organisations de sécurité publique qui utilisent des systèmes aériens sans pilote (Unmanned Aircraft System, UAS) pour mieux accomplir leurs missions.

La participation minoritaire de FLIR dans DroneSense va offrir à ces deux sociétés des opportunités de collaboration et de partage de leurs expertises respectives, et de leurs relations clients, de manière à pouvoir développer et mettre sur le marché des systèmes avancés d’exploitation, de gestion et de reporting UAS. Les charges utiles d’imagerie thermique avancées de FLIR pour plateformes UAS offrent aux premiers intervenants de nouvelles fonctionnalités de reconnaissance permettant de visualiser la chaleur, d’observer à travers la fumée et de voir la nuit. Avec la solution complète de DroneSense, les premiers intervenants de tous types pourront élaborer et intensifier leurs programmes UAS en toute transparence et responsabilité. Ensemble, les offres de FLIR et de DroneSense vont présenter un meilleur relevé de situation, agir comme un multiplicateur de force et, au final, sauver plus de vies, à l’heure où les organisations continuent d’intégrer les UAS dans leurs missions quotidiennes.

« Cette alliance avec DroneSense contribuera à mettre sur le marché la solution vraiment essentielle à la mission, que nécessitent les premiers intervenants pour déployer efficacement dans leurs organisations un programme UAS complet », a déclaré James Cannon, chef de la direction et PDG de FLIR. « Nous considérons que cette plateforme est évolutive géographiquement, et adaptable à plusieurs marchés et dans plusieurs unités commerciales de FLIR. Aujourd’hui elle convient aux solutions UAS, mais à plus long terme, d’autres opportunités permettront d’intégrer cette solution à d’autres formes de dispositifs de détection. »

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

À propos de DroneSense

Fondée en 2015 et basée à Austin, au Texas, DroneSense offre une solution complète qui permet aux organisations d’élaborer, gérer et déployer à grande échelle des programmes d’avions sans pilote. DroneSense a conçu une plateforme logicielle essentielle qui permet aux utilisateurs de tirer parti de toutes les fonctionnalités des drones dans l’ensemble des opérations. Optimisés par la plateforme de DroneSense, les drones fournissent des données décisionnelles de qualité qui facilitent le relevé des situations, agissent comme un multiplicateur de force, et permettent, en finale, de sauver plus de vies. Pour en savoir plus sur DroneSense, consultez le site www.dronesense.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent contenir des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de » et « croire » ainsi que des mots et expressions similaires, et inclure les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction, et qui pourraient s’avérer inexactes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les produits et résultats réels pourront différer sensiblement du contenu formulé explicitement ou implicitement dans lesdites déclarations prévisionnelles, et ce, en raison de nombreux facteurs. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

