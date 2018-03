Flughafen Zürich améliore son bénéfice en 2017, optimiste pour 2018

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a vu son bénéfice net largement progresser en 2017. Le nombre de passagers en hausse, l'évolution des activités commerciales et un bénéfice exceptionnel dans les activités à l'étranger ont soutenu la solide performance, a souligné vendredi l'exploitant du tarmac de Kloten, qui se montre optimiste pour 2018.

Le bénéfice net a atteint 285,5 mio CHF, en hausse de 15,1%. La vente de la participation de 5% dans l'exploitant de l'aéroport indien de Bangalore, pour 31,4 mio, a particulièrement soutenu les résultats. Ajustée de cet effet exceptionnel, la progression du résultat est ramenée à 4,5% ou 10,8 mio CHF, précise le communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (ebitda) a grappillé 0,8% à CHF à 583,6 mio, mais la marge afférente a reculé à 56,3%, contre 57,1% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% à 1,04 mio CHF. La croissance a été au rendez-vous tant dans les activités aériennes, qui pèsent pour 60% des revenus, que non-aériennes, représentant les 40% restants. Dans les premières, la baisse des taxes d'aéroport a freiné la hausse des recettes (+0,6%), tandis que dans les secondes, la croissance a atteint 5,2%.

L'année dernière, plus de 29 mio de passagers ont transité par l'aéroport, un chiffre sans précédent et en hausse de 6,3%. Les atterrissages et décollages ont augmenté de 0,5% à 270'453. Le fret aérien a vu ses volumes croître de 13,1% à 490'452 tonnes.

En tout, l'aéroport a investi 239 mio CHF en 2017, dont près de 92 mio dans son projet "The Circle". Les infrastructures de tri des bagages ont été renforcées et de nouvelles places de parking ont été ouvertes.

DIVIDENDE RELEVÉ

Le conseil d'administration propose un dividende ordinaire légèrement relevé de 3,30 CHF par action et un versement extraordinaire issu des réserves de capital de 3,20 CHF. L'année dernière, les actionnaires avaient touché 6,40 CHF par titre.

Les résultats sont globalement en ligne avec les attentes du consensus AWP, sauf pour le bénéfice net, qui a dépassé les pronostics les plus optimistes. Le dividende était attendu à 6,70 CHF en moyenne.

Pour l'année en cours, Flughafen Zürich table sur une hausse du nombre de passagers de 3,5% à 4%. Les revenus sont attendu en hausse dans les activités aériennes et non-aériennes. L'Ebitda et le bénéfice hors effets exceptionnels devraient progresser, de respectivement 3 à 5% et 5 à 10%.

En 2018, la société investira environ 300 mio CHF dans les projets en cours, dont 140 mio CHF dans le développement de "The Circle".

"Le résultat dépasse légèrement les attentes du consensus, ce qui s'explique par le dividende de liquidation de 4,6 mio CHF de Swissair", remarquent les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Les perspectives concernant la hausse du nombre de passagers sont largement supérieures aux attentes de la ZKB.

Vontobel désapprouve, estimant les objectifs de croissance "modestes" et rappelant que la direction dépasse généralement ses prévisions initiales.

Vers 09h40, le titre chutait de 2,9% à 214,6 CHF, alors que le marché élargi (SPI) accusait une baisse de 0,95%.

